2022 nr. 9 - Offentliggørelse af tilbudsdokument og bestyrelsens redegørelse

Aalborg, den 7. juni 2022

Offentliggørelse af tilbudsdokument og bestyrelsens redegørelse

Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") offentliggjorde den 24. maj 2022, at Ahlsell havde indgået betingede aktieoverdragelsesaftaler med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S ("Storaktionærerne") om at købe ca. 75,49 % af aktierne i Sanistål A/S ("Sanistål") til DKK 58 pr. aktie. Samtidig offentliggjorde Ahlsell, at de ville fremsætte et anbefalet betinget, frivilligt offentligt tilbud ("Købstilbuddet") om at købe de resterende ca. 24,51 % af aktierne, som ejes af alle andre aktionærer end Storaktionærerne ("Mindretalsaktionærerne") til kurs DKK 85 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 / 2022.

Ahlsell har i dag offentliggjort et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket, der nærmere beskriver Købstilbuddets vilkår og betingelser. Ahlsells meddelelse er vedhæftet denne meddelelse.

Desuden offentliggør Sanistål i dag bestyrelsens redegørelse i forbindelse med Købstilbuddet. Bestyrelsen anbefaler enstemmigt Mindretalsaktionærerne at acceptere Købstilbuddet, og bestyrelsen lægger særligt til grund, at:

Tilbuddet til Mindretalsaktionærerne er attraktivt, og kursen på DKK 85 pr. aktie er væsentligt højere end den pris, som Storaktionærerne har accepteret efter en omfattende strategisk analyse. Til støtte for sin vurdering af Købstilbuddet og beslutningen om at anbefale Købstilbuddet har Saniståls bestyrelse indhentet en uvildig fairness opinion fra HCN Partners. Denne fairness opinion konkluderer, på basis af de deri specificerede metoder og forudsætninger, at den kontante pris per aktie på DKK 85 til Mindretalsaktionærerne er fair ud fra et finansielt perspektiv.

Ahlsell vil bygge videre på det arbejde, Sanistål har udført i senere år, og fortsætte ekspansionen i Norden og særligt i Danmark med en kundefokuseret model, hvor best-in-class digitale værktøjer og data udnyttes til at levere værdiskabende løsninger til leverandører og kunder. Ahlsell overvejer en kapitaludvidelse efter gennemførelsen af Købstilbuddet.

Ahlsell har til hensigt at fastholde og videreføre Saniståls ledelse og medarbejdere på basalt set uændrede vilkår, bortset fra de incitamentsprogrammer, som vil blive afviklet, efter Købstilbuddet er gennemført.

Ahlsell forbeholder sig ret til at tvangsindløse udestående aktier og afnotere Sanistål fra Nasdaq Copenhagen, hvis Ahlsell opnår mere end 90% af aktierne ved udløb af tilbudsperioden. Også ved en lavere ejerandel end 90% venter Ahlsell at afnotere aktierne ifølge gældende lovgivning og regler.

"Ud fra en samlet vurdering ser vi salget til Ahlsell som den mest attraktive løsning, både for mindretalsaktionærerne, Selskabet og alle øvrige interessenter" siger bestyrelsesformand Anders K. Bøding.

10 ugers tilbudsperiode

Med forbehold for visse begrænsninger vil et resumé af tilbudsdokumentet og den tilhørende acceptblanket sammen med bestyrelsens redegørelse blive sendt med fysisk post og/eller e-mail til de navnenoterede aktionærer i Sanistål. Dokumenter relateret til Købstilbuddet er også tilgængelige på Saniståls hjemmeside https://www.sanistaal.com/da/investor/investor.

Tilbudsperioden løber fra 7. juni 2022 til 16. august 2022 kl. 17:00 (CET).

Mindretalsaktionærerne anbefales at læse tilbudsdokumentet og bestyrelsens redegørelse i deres helhed, før de beslutter, om de vil acceptere Købstilbuddet.

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål, tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller fordeles på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Det Forenede Kongerige, USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Sanistål A/S. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af et tilbudsdokument, der er udarbejdet og offentliggjort af Ahlsell Danmark ApS, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer i Sanistål A/S opfordres til at læse tilbudsdokumentet og eventuelle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Købstilbuddet.

