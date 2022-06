English Danish

Date 07.06.2022

Share buy-back programme - week 22

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 317,677 825.69 262,302,870 30 May 2022 2,900 828.73 2,403,317 31 May 2022 2,800 831.40 2,327,920 01 June 2022 3,000 829.95 2,489,850 02 June 2022 3,000 824.27 2,472,810 03 June 2022 800 869.63 695,704 Total under the share buy-back programme 330,177 825.90 272,692,471

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

330,177 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



