Atos et IBM aident les entreprises et les institutions financières européennes à renforcer la confiance dans le Cloud et leur conformité aux réglementations de l'UE

Paris, le 7 juin 2022 – Atos et IBM (NYSE: IBM ) annoncent aujourd'hui l'extension de leur partenariat autour d’IBM Cloud pour les Services Financiers (IBM Cloud for Financial Services) afin d'aider les sociétés de services financiers à parvenir à une sécurité optimale de leurs données et de leurs systèmes grâce à la « surveillance de la cybersécurité par un tiers de confiance de l'UE » fournie par Atos. Cela permettra aux organisations, y compris les opérateurs d'importance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE), d’aller plus loin dans l'adoption de la technologie Cloud. Ces capacités supplémentaires leur permettront de protéger davantage leurs données et leurs systèmes et de les faire superviser conformément à la Directive Européenne sur la Sécurité des Réseaux et de l'Information (NIS) et à la Loi de Programmation Militaire (LPM).

Les sociétés financières réglementées sont confrontées à un grand nombre d’exigences disruptives, notamment la demande sans cesse croissante des clients pour des produits et services nouveaux, innovants et personnalisés. C’est pourquoi elles se tournent vers le Cloud pour les aider à accélérer leur transformation. Or leurs activités exigent un environnement Cloud qui réponde à des obligations strictes en matière de sécurité et de conformité réglementaire. Pour que les entreprises et les institutions exploitent tout le potentiel de l'innovation technologique et bénéficient d'une meilleure agilité et résilience, elles doivent pouvoir compter sur un environnement Cloud fiable et sécurisé, avec des capacités intégrées de conformité et de sécurité des données et répondant aux réglementations européennes.

En tant que leader européen des services de cybersécurité 1, et en proposant son expertise unique de « tiers de confiance de l'UE » avec ses services de surveillance de la cybersécurité pour l'infrastructure IBM Cloud pour les Services Financiers, Atos aidera les clients d’IBM Cloud à renforcer leur conformité avec le plus haut niveau de sécurité exigé par le gouvernement français. Ces services clés de sécurité complètent les mesures de sécurité existantes d'IBM.

Atos permettra aux organisations utilisant IBM Cloud pour les Services Financiers de bénéficier de son expertise en matière de sécurité du Cloud grâce à son centre d'opérations de sécurité (Security Operations Center, SOC) local, situé en France. Le SOC d’Atos surveillera en permanence l'infrastructure IBM Cloud - le plan de données et le plan de contrôle - par la détection, l'analyse et la notification des incidents de sécurité, afin de s'assurer que toute menace est traitée immédiatement. Les services du SOC d’Atos sont délivrés conformément au référentiel PDIS (Prestataires de détection d'incidents de sécurité), émis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). La solution globale est basée sur de multiples scénarios de détection d'attaques spécifiques qui complètent les stratégies de détection d'IBM pour offrir une sécurité encore plus grande.

« Alors que les besoins de nos clients en matière de solutions Cloud ne cessent de s'accélérer et que l'environnement réglementaire associé devient de plus en plus complexe, IBM Cloud pour les Services Financiers – qui permet aux clients de se conformer aux réglementations locales les plus strictes – s’enrichit désormais d’une solution ‘Tiers de confiance’ assurée par les services de surveillance de cybersécurité d’Atos, » a déclaré Yannick Tricaud, Directeur Europe du Sud, Atos.

« Ce partenariat avec Atos permettra une transparence et une confiance encore plus grandes pour les institutions financières qui souhaitent utiliser un environnement Cloud pour leurs applications critiques. Il viendra compléter IBM Cloud pour les Services Financiers, déjà très connu pour ses services innovants ainsi que pour sa sécurité et sa conformité automatisées », a déclaré Béatrice Kosowski, Présidente d’IBM France. « La surveillance de bout en bout de la sécurité d'IBM Cloud fournie par Atos, un leader mondial de la transformation digitale, est une approche unique et avant-gardiste sur le marché pour adresser les objectifs de conformité. »

IBM Cloud pour les Services Financiers est conçu pour relever les défis de la cybersécurité et de la réglementation et offrir les avantages et la flexibilité d'un Cloud public dans un environnement sécurisé et conforme, permettant aux institutions réglementées d'héberger leurs applications critiques et leurs données hautement sensibles dans le Cloud et d'effectuer des transactions rapidement et efficacement. Il comprend des fonctions de sécurité telles que :

La technologie de Confidential Computing (informatique confidentielle) qui protège les données pendant leur traitement. Lorsqu'elle est associée au chiffrement des données au repos et en transit avec un contrôle exclusif des clés de chiffrement, elle apporte une sécurité de bout en bout des données sensibles et hautement réglementées ainsi que des applications dans le Cloud. Cela signifie que les données de nos clients sont les leurs et qu’IBM ne peut pas y accéder.

(informatique confidentielle) qui protège les données pendant leur traitement. Lorsqu'elle est associée au chiffrement des données au repos et en transit avec un contrôle exclusif des clés de chiffrement, elle apporte une sécurité de bout en bout des données sensibles et hautement réglementées ainsi que des applications dans le Cloud. Cela signifie que les données de nos clients sont les leurs et qu’IBM ne peut pas y accéder. La technologie de chiffrement de pointe de l’industrie, appelée « keep your own key », qui permet aux entreprises de garder le contrôle de leurs propres clés de chiffrement. Le leadership d'IBM dans ce domaine est soutenu par le plus haut niveau de certification de sécurité disponible sur le marché à ce jour. Cette capacité fait d’IBM Cloud (et par conséquent d’IBM Cloud pour les Services Financiers et pour les Télécommunications), le Cloud public le plus sûr à destination des entreprises2.

IBM Cloud pour les Services Financiers, avec son cadre intégré de sécurité et de conformité, aide les institutions financières dans leur transition vers le Cloud, et combiné avec la surveillance de la cybersécurité par un tiers de confiance de l'UE d’Atos, peut contribuer à la sécurité des données pour tout secteur réglementé en Europe.

IBM Cloud pour les Services Financiers est basé sur l'IBM Cloud Framework for Financial Services (système de contrôles spécifique pour les services financiers dans le Cloud Public d’IBM), conçu pour répondre aux attentes des organismes de surveillance et de réglementation du secteur financier. Allant au-delà des normes de conformité et de réglementation courantes – telles que NIST, PCI, SOC ou FFIEC – il comprend un ensemble cohérent et complet de contrôles intégrés couvrant la cybersécurité, la protection des données, la gestion des accès et la gestion des configurations. Il est actualisé en fonction des changements qui interviennent dans le paysage de la réglementation, de la sécurité et des risques. Il vise à répondre aux obligations réglementaires des institutions financières émanant de plus de 75 régulateurs de services financiers dans 24 pays, y compris des juridictions en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique.

Intégré à l'Écosystème d’IBM, la collaboration d’Atos avec IBM combine les forces des deux groupes pour aider les clients à résoudre leurs défis les plus complexes liés à l’évolution des entreprises et de la société avec le Cloud hybride et l'IA. Récemment, Atos a lancé son Centre d’Excellence pour les solutions IBM Cloud afin d'accélérer la transformation numérique des institutions de services financiers.

Plus en savoir plus sur le partenariat entre Atos et IBM : https://atos.net/en/about-us/partners-and-alliances/ibm

1 Atos est classé numéro 1 mondial (y compris numéro 1 en Europe) des services de sécurité gérés (Managed Security Services) en matière de chiffre d’affaires (base : année 2021) par Gartner® dans la dernière édition de son Market Share report : lien .

2 Basé sur le service Crypto Hyper Protect d'IBM, le seul service dans le domaine informatique basé sur du matériel certifié FIPS 140-2 niveau 4. FIPS 140-2 Niveau 4 offre le plus haut niveau de sécurité défini dans cette norme. À ce niveau de sécurité, les mécanismes de sécurité physique fournissent une enveloppe de protection complète autour du module cryptographique dans le but de détecter et de répondre à toutes les tentatives non autorisées d'accès physique.

