Pomerantz Law Firm 宣佈對 Credit Suisse Group AG 和某些高層人員提出集體訴訟 – CS

紐約, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 宣佈已對 Credit Suisse Group AG（「Credit Suisse」或「公司」) (NYSE: CS) 及其部分高層人員提出集體訴訟。 該集體訴訟已在美國紐約東區地方法院提出，案卷編號 22-cv-02477，其代表除被告外於 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 25 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買或以其他方式收購 Credit Suisse 證券的所有個人和實體，並根據 1934 年《證券交易法》（下稱「交易法」）第 10(b) 和第 20(a) 條和根據該法頒佈的第 10b-5 條，向公司及某些高層人員尋求彌補被告違反聯邦證券法所造成的損害賠償。



若您是在集體訴訟期間購買或以其他方式獲得 Credit Suisse 證券的股東，則您必須在 2022 年 6 月 28 日前向法院要求任命您為集體訴訟的首席原告人。 可以在 www.pomerantzlaw.com 取得投訴副本。 如欲討論此訴訟，請發送電郵至 newaction@pomlaw.com 或致電 888.476.6529 (或 888.4-POMLAW) 免費通話 (內線 7980)。鼓勵透過電郵查詢的人士提供其郵寄地址、電話號碼和購入的股票數量。

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Credit Suisse 與其子公司在瑞士、歐洲、中東、非洲、美洲和亞太區提供各種金融服務。 該公司提供私人銀行和財富管理解決方案，包括諮詢、投資、財務規劃、繼任計劃和信託服務，還有融資與貸款，以及多岸平台解決方案。

投訴聲稱，在整個集體訴訟期間，被告就公司的業務、營運和合規政策作出嚴重虛假及誤導的陳述。 具體來說，被告作出虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(i) Credit Suisse 對財務報告缺乏披露控制、程序和內部控制；(ii) Credit Suisse 向受到美國和國際制裁的俄羅斯寡頭放貸的做法，造成了違反與這些制裁和未來制裁相關規則的重大風險；(iii) 上述行為使公司面臨更高的監管審查及／或執法行動的風險；(iv) 證券化交易涉及 Credit Suisse 向俄羅斯寡頭提供的貸款，此前曾受到美國的制裁；(v) 證券化交易的目的是減輕與這些貸款相關的風險，並減輕西方國家為應對俄羅斯入侵烏克蘭而可能實施的制裁對 Credit Suisse 造成的影響；(vi) Credit Suisse 要求非參與投資者銷毀與證券化交易相關的文件，旨在隱瞞公司在其借貸實踐中不遵守美國和國際制裁；(vii) 上述情況一經披露，可能會使公司受到加強監管審查和重大聲譽損害；以及 (viii) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和誤導。

在 2022 年 3 月 28 日，美國眾議院監督和改革委員會發信給 Credit Suisse，要求該公司交出由客戶擁有的遊艇和私人飛機支持的貸款組合資訊和文件，這些客戶可能包括受制裁的個別俄羅斯人士。在信件中，眾議院監督主席 Carolyn Maloney 與 國家安全小組委員會主席 Stephen Lynch 眾議員質疑 Credit Suisse 要求對沖基金和其他非參與的投資者將與銀行客戶擁有的遊艇和私人飛機有關的「文件銷毀」。眾議院民主黨人士表示：「鑑於這請求的時間安排及其主題，Credit Suisse 的行動引發了大家對其可能隱瞞消息的重大擔憂，即交易參與者是否可能「逃避」西方在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的「制裁」。

受此消息影響，Credit Suisse 的股價在 2022 年 3 月 28 日每股下跌 0.21 美元或 2.58%，收市價為每股 7.94 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com