三叶草生物将参加瑞信亚洲医疗健康日

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中国上海, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段全球生物制药公司三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”，香港联交所股票代码：02197）今日宣布将参加于2022年6月14-16日期间举办的瑞信亚洲医疗健康日。



该会议细节及参与管理层详情如下：

瑞信2022亚洲医疗健康日

一对一及小组会议：2022年6月14-16日

公司参与者：管理层及投资者关系团队

如需了解更多信息，请联系您的瑞信代表。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网www.cloverbiopharma.com 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com