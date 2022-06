Cloudbeds faz parceria com a CVC Corp para expandir a rede global de distribuição de hotéis na América Latina

SAN DIEGO, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cloudbeds , fornecedora de tecnologia que mais cresce no setor hoteleiro, anunciou hoje a expansão de sua rede de distribuição na América Latina através de uma nova parceria com a CVC Corp, o maior grupo de viagens da América Latina com sede no Brasil. Essa parceria permitirá que os clientes da Cloudbeds alcancem milhões de viajantes através das lojas da CVC, agências de viagens parceiras credenciadas e sites de reservas online que atraem mais de 4,5 milhões de visitantes por mês.



“A CVC é um canal vital de vendas e distribuição para proprietários e operadores de hotéis em todo o mundo que desejam atrair clientes da América Latina”, declarou Sebastien Leitner, vice-presidente de parcerias estratégicas da Cloudbeds. “Esta parceria reforça nosso compromisso de gerar mais reservas para nossos clientes. A rede de distribuição da CVC colocará os clientes Cloudbeds diante de milhões de viajantes, aumentando sua visibilidade e gerando mais reservas.”

Através dessa parceria, proprietários e operadores de hospedagem poderão facilmente criar uma conta, assim como anunciar e administrar seu inventário na rede da CVC, diretamente através da plataforma Cloudbeds.

No ano passado, a Cloudbeds fortaleceu suas parcerias com as principais agências de viagens on-line para ajudar os proprietários de hotéis a ampliar seus negócios e gerar mais reservas. Seu premiado Channel Manager ajuda as propriedades a se conectarem aos principais canais de distribuição em todo o mundo, controlar preços e centralizar o inventário através de uma interface única.

Esta parceria é um marco importante para a empresa. Lançada em 2012, os fundadores criaram o conceito para a Cloudbeds durante uma viagem ao Brasil, que tornou-se o lar de alguns dos primeiros clientes da empresa. Essa integração enfatiza o compromisso contínuo da empresa em expandir sua presença na América Latina.

Sobre a Cloudbeds

A Cloudbeds é a parceira de tecnologia de crescimento mais rápido do setor de hotelaria, facilitando as operações de propriedades de todos os tipos e tamanhos no mundo inteiro. A premiada Plataforma de Hotelaria da Cloudbeds reúne de forma fácil ferramentas de operações, receita, distribuição e growth marketing, com um marketplace de integrações de terceiros, para ajudar hoteleiros e fornecedores de hospedagem a aumentar a receita, otimizar operações e oferecer experiências memoráveis aos hóspedes. A Cloudbeds foi eleita Melhor PMS e Melhor Sistema de Gestão de Hotéis pelo Tech Report em 2022, e foi reconhecida pelo Technology Fast 500 da Deloitte em 2021. Para mais informações, visite www.cloudbeds.com .

