TELUS aide les entreprises d’ici en renouvelant son programme et en investissant 1 M$ dans #AidonsNosPME

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme #AidonsNosPME de TELUS est de retour pour une troisième année consécutive. TELUS renouvelle son engagement à aider les entreprises d’ici en investissant 1 M$, soulignant ainsi leur rôle essentiel pour les communautés et l’économie et les aidant à prospérer dans un monde en ligne. En 2021, 52 % de la croissance de l’emploi au pays provenait des petites et moyennes entreprises. Au Québec, c’est 70% de l’emploi total de la province qui provient des PME. Pour cette raison, elles sont un pilier de notre économie et méritent d’être célébrées et reconnues pour tout ce qu’elles font. Inspirée par la force et la résilience de ces propriétaires d’entreprise, TELUS reconnaîtra les entreprises canadiennes qui utilisent la technologie en vue d’innover et de faire croître leur entreprise tout en changeant les choses au sein de leurs communautés en leur offrant 25 000 $ en financement, publicité et prix.



« Les petites entreprises sont au cœur de notre milieu de vie. Elles donnent du caractère à nos quartiers et jouent un rôle économique prépondérant, indique Navin Arora, vice-président à la direction à TELUS et président à TELUS Solutions Affaires. TELUS a toujours été fière de soutenir les entreprises d’ici et nous travaillons dur pour aider les propriétaires à faire croître leur entreprise et à avoir encore plus de succès. Grâce à nos réseaux et notre technologie puissants et de calibre mondial, les propriétaires d’entreprise sont en mesure de répondre à la demande croissante tout en demeurant connectés à leurs entreprises, leurs équipes, leurs familles et leurs communautés. »

Dès aujourd’hui, les entreprises peuvent s’inscrire pour courir la chance de gagner 10 000 $ en financement, une campagne publicitaire personnalisée d’une valeur de 10 000 $ et plus de 5 000 $ en prix technologiques de la part de TELUS, Samsung, Fully Managed, Cisco, Sage et Moneris en envoyant leur candidature à telus.com/aidonsnospme d’ici le 18 septembre 2022. Les propriétaires gagnants seront sélectionnés en fonction des retombées communautaires de leurs entreprises et de l’apport de la technologie sur celles-ci.

De plus, TELUS offrira une métamorphose technologique à un propriétaire d’entreprise. Cette récompense comprend des prix supplémentaires de la part de TELUS et de ses partenaires offerts à un récipiendaire du programme #AidonsNosPME. Il sera choisi en fonction de son histoire et de la façon dont il prévoit utiliser cette technologie et faire croître son entreprise.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien qu’offre TELUS aux petites entreprises comme la nôtre par son programme #AidonsNosPME, soutiennent Philippe Gignac et Mikee Gervais d’Uni-Recycle, récipiendaire d’un prix #AidonsNosPME en 2021. Autant par son apport financier que son soutien aux communications, TELUS nous a permis de faire rayonner nos initiatives et nous a grandement aidé à avoir un impact positif significatif au niveau de la communauté locale et de l’environnement. »

Pour en apprendre davantage sur la campagne de cette année et comment vous inscrire, visitez telus.com/aidonsnospme .

