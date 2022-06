GetFIT Lifestyle s'associe à Dante pour apporter la puissance de la génomique au monde du fitness

German Italian Spanish Dutch French

MILAN, Italie, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, s'associe à GetFIT Lifestyle, le premier groupe italien de fitness, pour communiquer les rapports scientifiques de fitness de Dante aux 30 000 membres et plus de GetFIT Lifestyle. L'objectif de ce partenariat est de personnaliser la routine d'exercices physiques d'un individu en fonction de ses besoins génétiques plutôt qu'en fonction de l'approche traditionnelle basée sur des caractéristiques physiques ou des goûts superficiels, inaugurant ainsi une nouvelle frontière de la santé où la génétique rencontre le monde du fitness.

À partir du 1er juillet 2022, GetFIT proposera des rapports scientifiques sur la condition physique au sein de ses clubs de fitness aux plus de 30 000 membres actifs et à toutes les parties intéressées exclusivement en Italie et en Europe. Les variantes génétiques sont des différences d'ADN entre les personnes. Le rapport de Dante Genomics explique comment les variantes génétiques spécifiques de l'ADN peuvent influencer l'aptitude physique et le métabolisme, ce qui en fait un outil de diagnostic extrêmement utile aujourd'hui et à l'avenir.

Les informations obtenues à partir de l'analyse des gènes d'un individu permettront pour la première fois d'établir un programme avec le soutien des instructeurs certifiés GetFIT afin d'optimiser un programme d'entraînement de manière efficace et saine dans le but de vivre une vie plus longue, plus saine et plus énergique.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec GetFIT sur cette collaboration progressive pour apporter des informations génomiques précieuses au monde du fitness », a commenté Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Chez Dante, nous disons souvent "la médecine personnalisée a besoin de données personnalisées", et je suis convaincue que nos tests génomiques innovants impliqueront un programme de remise en forme et d'entraînement plus personnalisé pour tous les clients GetFIT, adapté de manière unique à leur ADN. »

« Depuis près de 40 ans, le groupe GetFIT s'occupe du bien-être des gens. Présente à Milan depuis 1984 avec des centres de fitness dotés de piscines et de thermes, et plus de 30 000 membres actifs, notre mission est d'inspirer et d'inciter les gens à choisir et à maintenir un style de vie sain et actif, et à se sentir bien dans leur peau, à travers des parcours adaptés à chacun et conçus selon les besoins de chacun », a déclaré Livio Leardi, fondateur de GetFIT. « Le fait de pouvoir participer en tant que partenaire de Dante à ce projet innovant donnera à notre équipe l'opportunité de créer des programmes d'entraînement encore plus efficaces et personnalisés, en fonction des caractéristiques de chaque personne. Cela nous rend fiers de dire que nous avons fait un pas de plus vers notre objectif : souligner l'importance de la relation symbiotique entre la santé et l'activité physique. »

Les deux sociétés ont présenté le projet lors d'une conférence de presse tenue à RiminiWellness la semaine dernière.

À propos de GetFIT Lifestyle

GetFIT est le premier groupe de fitness italien avec des clubs dans la ville de Milan, en Italie, et plus de 30 000 membres actifs. Grâce à des salles de fitness, des piscines et des espaces polyvalents, spacieux et lumineux qui coexistent avec des thermes et des zones de détente, les clubs GetFIT sont le lieu idéal pour trouver plaisir, énergie et détente. Nous choisissons et formons avec passion toute notre équipe qui représente avec un grand professionnalisme l'attention que nous portons à l'accueil et la santé du corps. Nous proposons des activités de pointe et concevons des parcours personnalisés pour accompagner nos membres vers la réalisation de leurs objectifs. Nous avons toujours choisi des partenaires de premier plan du secteur pour s'occuper du bien-être des Milanais.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

