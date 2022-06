GetFIT Lifestyle entra in partnership con Dante per portare la forza della genomica nel mondo del fitness

German Italian Spanish Dutch French

- Collaborazione presentata al convegno RiminiWellness il 3 giugno 2022 -

MILANO, Italia, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, entra in collaborazione con GetFIT Lifestyle, il primo gruppo di fitness italiano, per offrire report scientifici di Dante relativi al fitness agli oltre 30.000 membri di GetFIT Lifestyle. L'obiettivo di questa collaborazione è quello di personalizzare la routine di esercizio fisico di un individuo basandosi sulle sue esigenze genetiche piuttosto che sull'approccio tradizionale basato su caratteristiche fisiche superficiali o su preferenze, inaugurando una nuova frontiera nel campo del benessere in cui la genetica incontra il mondo del fitness.

A partire dal 1° luglio 2022, GetFIT offrirà i suoi report scientifici relativi al fitness all'interno dei suoi centri fitness agli oltre 30.000 soci attivi e a tutte le persone interessate, esclusivamente in Italia e in Europa. Le varianti genetiche sono differenze a livello di DNA tra le persone. Il report di Dante Genomics spiega come specifiche varianti genetiche nel DNA possano influenzare la predisposizione fisica e il metabolismo di una persona, rendendola uno strumento diagnostico estremamente utile sia oggi che in futuro.

Le informazioni ottenute dall'analisi dei geni di un individuo permetteranno per la prima volta di formulare un programma con il sostegno degli istruttori certificati GetFIT per ottimizzare un regime di allenamento in modo efficace e salutare con l'obiettivo di vivere una vita più lunga, più sana e più energica.

"Siamo entusiasti di lavorare con GetFIT su questa collaborazione progressiva per portare informazioni genomiche preziose nel mondo del fitness", ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics. "Alla Dante diciamo spesso che 'la medicina personalizzata ha bisogno di dati personalizzati' e sono certo che i nostri test genomici innovativi si tramuteranno in un regime di fitness e in un piano di allenamento più personalizzati per tutti i clienti GetFIT, adattati in modo univoco al loro DNA."

"Da quasi 40 anni, il Gruppo GetFIT si prende cura del benessere delle persone. Presente a Milano dal 1984 con i suoi centri fitness con piscine e thermarium e oltre 30.000 soci attivi, la nostra mission è di ispirare le persone a scegliere e mantenere uno stile di vita sano e attivo e a sentirsi bene con se stessi, attraverso percorsi adatti a tutti e studiati sulle esigenze di ciascuno", ha dichiarato Livio Leardi, Fondatore di GetFIT. "Poter prendere parte come partner di Dante a questo progetto innovativo darà al nostro team l'opportunità di creare programmi di allenamento ancora più efficaci e personalizzati, basati sulle caratteristiche della singola persona". Per questo siamo orgogliosi di dire che abbiamo fatto un altro passo avanti verso il nostro obiettivo: evidenziare l'importanza del rapporto simbiotico tra salute e attività fisica."

Le due aziende hanno presentato il progetto in una conferenza stampa tenutasi al RiminiWellness la scorsa settimana.

Informazioni su GetFIT Lifestyle



GetFIT è il primo gruppo italiano di fitness con centri nella città di Milan ed oltre 30.000 membri attivi. Attraverso spazi multifunzionali, ampi e luminosi, sale fitness e piscine che convivono con thermarium e aree relax, i club GetFIT sono il luogo ideale dove trovare divertimento, energia e relax. Selezioniamo e formiamo con passione tutto il nostro staff che con grande professionalità rappresenta la nostra attenzione per l'accoglienza e la salute del corpo. Attraverso le nostre attività innovative, progettiamo percorsi personalizzati per guidare i nostri soci verso il raggiungimento dei loro obiettivi. Da sempre scegliamo partner leader nel settore per occuparci del benessere dei milanesi.

Informazioni su Dante Labs



Dante Labs è un’azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.