GetFIT Lifestyle slaat de handen ineen met Dante om de kracht van genomica in de fitnesswereld te introduceren

German Italian Spanish Dutch French

- Samenwerking bekendgemaakt op de RiminiWellness conferentie op 3 juni 2022 -

MILAAN, Italië, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, slaat de handen ineen met GetFIT Lifestyle, de toonaangevende Italiaanse fitnessgroep, om de wetenschappelijke fitnessrapporten van Dante aan te bieden aan de meer dan dertigduizend GetFIT Lifestyle-leden. Dit partnerschap heeft als doel de lichaamsbeweging van een individu te personaliseren op basis van zijn of haar genetische behoeften in plaats van de traditionele aanpak op basis van oppervlakkige fysieke kenmerken of smaak. Op deze manier hopen de bedrijven de grenzen van gezondheid te verleggen, om zo genetica en de wereld van fitness samen te laten komen.

Vanaf 1 juli 2022 zal GetFIT in zijn fitnessclubs wetenschappelijke fitnessrapporten aanbieden aan zijn meer dan dertigduizend actieve leden en alle geïnteresseerden. Uitsluitend in Italië en Europa. Genetische varianten zijn de verschillen in het DNA van mensen. In het Dante Genomics-rapport wordt uitgelegd hoe specifieke genetische varianten in iemands DNA van invloed kunnen zijn op iemands fysieke aanleg en stofwisseling. Dit maakt het, nu en in de toekomst, een uiterst nuttig diagnostisch hulpmiddel.

De informatie die wordt verkregen uit de analyse van de genen van een individu biedt de mogelijkheid om met de steun van de gecertificeerde instructeurs van GetFIT een plan op te stellen en het trainingsplan op een doeltreffende en gezonde manier te optimaliseren, met als doel een langer, gezonder en energieker leven te leiden.

‘We zijn verheugd om samen met GetFIT te werken aan deze vooruitstrevende technologie, waarbij we waardevolle genomische informatie introduceren in de fitnesswereld', aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics. 'Bij Dante zeggen we vaak dat “gepersonaliseerde geneeskunde gepersonaliseerde gegevens nodig heeft". Ik heb er alle vertrouwen in dat onze innovatieve genomische tests zullen leiden tot een meer gepersonaliseerd fitnessregime en trainingsplan voor alle klanten van GetFIT. Elk plan is daarbij uniek afgestemd op het DNA van de sporters.'

'Al bijna veertig jaar zorgt de GetFIT Groep voor het welzijn van mensen. Sinds 1984 aanwezig in Milaan met zijn fitnesscentra met zwembaden en thermarium en meer dan dertigduizend actieve leden, is het onze missie om mensen te inspireren om een gezond en actief leven te kiezen en hier in te volharden. Zo kunnen onze leden zich goed in hun vel te voelen, door middel van trajecten die geschikt zijn voor iedereen en zijn afgestemd op individuele behoeften', aldus Livio Leardi, oprichter van GetFIT. 'Door samen met Dante aan dit innoverende project te kunnen deelnemen, krijgt ons team de kans om nog doeltreffender en meer gepersonaliseerde trainingsprogramma's te creëren, specifiek gebaseerd op de kenmerken van de individuele persoon. Met trots kunnen we zeggen dat we weer een stap hebben gezet in de richting van ons doel: het belang benadrukken van de symbiotische relatie tussen gezondheid en lichaamsbeweging.'

De bedrijven presenteerden het project op een persconferentie die vorige week tijdens RiminiWellness werd gehouden.

Over GetFIT Lifestyle

GetFIT is de toonaangevende Italiaanse fitnessgroep met clubs in de stad Milaan, en meer dan dertigduizend actieve leden. Dankzij multifunctionele, ruime en lichte sportzalen en zwembaden, in combinatie met met thermarium- en ontspanningsruimten, zijn de GetFIT-clubs de ideale plaats om plezier, energie en ontspanning te vinden. Wij selecteren en trainen ons team met passie. Zo zorgen we ervoor dat onze teamleden met groot professionalisme zorg dragen voor de ontvangst en gezondheid van onze leden. Wij bieden vooruitstrevende sportactiviteiten aan en stellen gepersonaliseerde trainingstrajecten op om onze leden te begeleiden bij het bereiken van hun doelstellingen. Wij hebben altijd vooraanstaande partners in de sector gekozen om voor het welzijn van de inwoners van Milaan te zorgen.

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.