WHR Group, Inc. devient WHR Global

MILWAUKEE, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR), leader mondial du secteur de la relocalisation des employés, a annoncé aujourd'hui que la société commencerait à opérer sous un nouveau nom, à savoir WHR Global (WHR). Ce changement reflète la manière dont WHR est passée d'une société de gestion de délocalisation américaine à une marque de mobilité mondiale dotée de bureaux aussi à Singapour et en Suisse. L'expansion mondiale de WHR a été cruciale pour répondre aux besoins toujours croissants de ses clients en services internationaux de relocalisation.



Le bureau en Suisse soutient les clients et leurs personnes mutées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que le bureau de Singapour accompagne la région Asie-Pacifique. Ces bureaux internationaux fournissent tout un éventail de services, y compris des services de pré-affectation, de transition, d'affectation et de rapatriement aux personnes mutées expatriées multilingues. Le personnel international permet de couvrir une variété de langues, notamment le français, l'allemand, l'espagnol, le japonais, le malaisien, le lituanien, le russe, l'indonésien, le malais et le mandarin. Avec son siège social à Milwaukee dans leWisconsin aux États-Unis, WHR aide certaines des plus grandes entreprises au monde et a déplacé des centaines de milliers d'employés dans plus de 120 pays à travers le monde. WHR se spécialise dans la fourniture à chaque expatrié d'une équipe de relocalisation dédiée, d'un service haut de gamme et d'une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour l'ensemble de son parcours de relocalisation.

Roger Thrun, PDG de WHR, estime que c'est l'obsession du client qui a permis à WHR de réussir. « Nous veillons toujours à ce que le client et ses personnes mutées passent en premier. Nous sommes convaincus que le fait de travailler dans le meilleur intérêt de nos clients offre de grands avantages », a commenté M. Thrun. « Notre objectif numéro un est de fournir le meilleur service que nos clients et leurs employés n'aient jamais reçu. Notre créneau consiste à rendre les employés plus heureux et plus productifs pendant une période vraiment stressante de leur vie en leur apportant des services de relocalisation de qualité supérieure. »

Ce changement de nom ne change pas la personne à la tête de WHR depuis sa création en 1994. En tant qu'organisation indépendante, WHR n'a pas d'affiliation ni de partenariat avec d'autres organisations, ce qui lui permet d'agir en tant que fiduciaire envers ses clients. Cela lui garantit d'utiliser uniquement les partenaires de la chaîne d'approvisionnement de la plus haute qualité.

À propos de WHR Global

WHR Global (WHR) est une société de gestion des mutations mondiale privée, axée sur le client, qui se distingue par une prestation de services meilleure de sa catégorie et par une technologie de pointe dont elle est propriétaire. WHR possède des bureaux à Milwaukee, dans le Wisconsin, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l'échelle mondiale. WHR vit grâce à sa vision et sa passion pour son crédo Advancing Lives Forward® et son principe de simplifier ce qui est complexe. Pour en savoir plus sur WHR, rendez-vous sur http://www.whrg.com , ou suivez WHRG sur LinkedIn , Twitter et Facebook .