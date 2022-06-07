WHR Group, Inc.更名为WHR Global

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密尔沃基, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球员工派遣行业的领先企业 WHR Group, Inc. （WHR）今天宣布将采用新的名称WHR Global（WHR）运营。名称的变更反映出WHR从一家美国派遣管理公司发展成为一个在新加坡和瑞士也设有办事处的全球派遣品牌。WHR的全球扩张对于满足客户对全球派遣服务不断增长的需求至关重要。



瑞士办事处为欧洲、中东和非洲的客户及外派人员提供支持，新加坡办事处则在亚太区提供支持。这些国际办事处为多语种外派人员提供包括派遣前、过渡、派遣期和回任在内的一系列服务。海外工作人员熟悉多种外语，包括法语、德语、西班牙语、日语、马来拉语、立陶宛语、俄语、巴哈语、马来语和普通话。WHR与位于威斯康星州密尔沃基的美国总部一道，帮助全球最大的一些组织，将数十万员工派至全球120多个国家。WHR致力于在整个派遣过程中为每个外派人员提供专门的派遣团队、高端服务和24小时全天候服务。

WHR首席执行官Roger Thrun认为，正是对客户的这种周到服务让WHR变得如此成功。Thrun表示：“我们始终确保以客户及其外派人员为先。我们认为，实现客户的最大利益会带来巨大的利益。我们的首要目标是为客户及其员工提供最优质的服务。我们的优势是通过提供卓越的派遣服务，以及让员工在生活充满压力的时期感到更快乐和变得更高效。”

此次更名不改变WHR自1994年成立以来的所有权。 作为一个独立组织，WHR与其他组织没有任何关联或合作伙伴关系，因此WHR可以作为客户的受托人。这确保了我们只使用具有最高质量的供应链合作伙伴。

关于WHR Global

WHR Global（WHR）是一家以客户为主导的私营全球派遣管理公司，依靠一流的服务交付和先进的专有技术脱颖而出。WHR在威斯康星州密尔沃基、瑞士和新加坡设有办事处。凭借过去十年中100%的客户保留率，WHR继续将自己定位于值得信赖的全球员工派遣服务领先组织。WHR坚守其愿景，并对Advancing Lives Forward®（推进生活向前发展）和“Making the Complex Simple”（让复杂变得简单）充满热情。如需了解有关WHR的更多信息，请访问 http://www.whrg.com ，或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上关注我们。