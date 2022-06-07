WHR Group, Inc. 更名為 WHR Global

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米華基, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR) 是全球員工調遷行業的領導者，今天宣佈將以新公司名稱開始營運，名為 WHR Global (WHR)。此次更名反映了 WHR 如何從一家美國調遷管理公司成長為全球出行品牌，並在新加坡和瑞士設有辦事處。WHR 的全球擴張至關重要，可滿足其客戶對全球調遷服務不斷增長的需求。



公司的瑞士辦公室為歐洲、中東和非洲的客戶及其調遷者提供支援，而新加坡辦公室則支援亞太區。這些國際辦事處提供各類服務，包括預先派遣、過渡、派遣、遣返和多語言外籍人員轉職服務。海外員工可說多種外語，包括法文、德文、西班牙文、日文、馬拉雅拉姆文、立陶宛文、俄文、印尼文、馬來文和普通話。WHR 的美國總部設於威斯康辛密爾瓦基，旨在協助全球的大型機構，並將數十萬名員工調遷至全球 120 多個國家。WHR 專為每位外派人員提供專門的調遷團隊、一流和 24 小時全天候服務，為他們的整個調遷之旅提供服務。

WHR 行政總裁 Roger Thrun 認為，正是客戶的忠誠幫助 WHR 變得如此成功。Thrun 表示︰「我們始終確保客戶及其受調遷者排在第一位。我們相信，為客戶的最大利益工作會帶來巨大的收益。我們的首要目標是為客戶及其員工提供最優質的服務。我們的獨特之處是透過提供卓越的調遷服務，讓員工在真正生活壓力大的時候感到更快樂、更有效率。」

自 WHR 於 1994 年成立，此次更名並未改變 WHR 的所有權。 作為一個獨立的組織，WHR 與其他組織沒有從屬關係或合作夥伴關係，這使得 WHR 可以作為其客戶的受託人。這確保只使用最優質的供應鏈合作夥伴。

關於 WHR Global

lWHR Global (WHR) 是一間由私人擁有，以客戶為本的全球調遷管理公司，提供一流的服和尖端的專有技術。WHR 在美國威斯康辛密爾瓦基、瑞士和新加坡設有辦事處。憑藉其在過去十年的 100% 客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的領袖。WHR 以其對 Advancing Lives Forward® 和讓複雜變得簡單的願景和熱情為生。如欲了解有關 WHR 的更多資訊，請瀏覽 http://www.whrg.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 及 Facebook 上關注我們。