DIAGNOS Annonce le Déploiement de son Application de Détection de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge dans les Cliniques d'Optométrie d'IRIS, Le Groupe Visuel

BROSSARD, Québec, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer le déploiement de son application de détection de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge dans les cliniques d'optométrie d'IRIS, Le Groupe Visuel.



C'est avec grand plaisir que DIAGNOS annonce le déploiement de son application de détection de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) dans les cliniques d'optométrie d'IRIS, Le Groupe Visuel (IRIS). Avec plus de 1 250 patients ayant déjà reçu ce nouveau test, nous pouvons constater que la demande est forte pour cette application en optométrie clinique et vente au détail optique. Le déploiement de cette application représente une étape importante du programme d’implantation de technologies d'intelligence artificielle annoncé en juin 2021 par les deux groupes.

« Nous sommes ravis par l'ajout de l’application de détection de la DMLA dans notre offre de services. Cela permet d’élargir davantage la valeur offerte par DIAGNOS aux professionnels des soins oculaires, lesquels représentent un segment clé de notre stratégie de développement de marché. » affirme M. Yves-Stéphane Couture, vice-président de DIAGNOS. « La qualité de la relation que nous avons développée avec IRIS tout au long de ce projet, l'esprit de collaboration ayant régné et la volonté d’avoir une influence positive croissante sur le cours de la vie des patients partagée par nos organisations respectives, ont été déterminants dans le développement de ce nouvel outil. Ces facteurs ont positivement et directement contribué au déploiement que nous effectuons aujourd'hui. »

La DMLA est l'une des principales causes de la détérioration visuelle et de la cécité légale chez les gens de plus de 60 ans. La perte de la vision centrale et de l'acuité visuelle à haute résolution causées par une DMLA non traitée peut entraîner la perte irréversible de la capacité de lire, la dépression, la réduction de la capacité de reconnaître les visages et mener à l'interdiction de conduire un véhicule. Le dépistage régulier des maladies oculaires est de la plus haute importance pour permettre une détection précoce de ces maladies et prévenir les effets négatifs majeurs qu’elles ont sur la qualité de vie.

« Le déploiement de cette nouvelle application dans nos cliniques s'inscrit parfaitement dans la volonté d'IRIS d'être à la pointe des avancées technologiques dans ses opérations d’optométrie clinique et de vente au détail optique. Nous nous efforçons de fournir à nos clients les technologies de pointe les plus efficaces au moyen d’outils qui améliorent autant l'expérience de soins de santé que nous leur fournissons, que les résultats cliniques qu’ils obtiennent. Les solutions d'Intelligence Artificielle comme celles de DIAGNOS élèvent la barre en termes de qualité des soins et illustrent clairement les bénéfices de notre collaboration avec cette entreprise. » déclare Dre Jahel St-Jacques, optométriste et vice-présidente d'IRIS.

DIAGNOS met présentement la touche finale à plusieurs algorithmes d'apprentissage en profondeur d'intelligence artificielle axés sur la détection des maladies et visant à améliorer les opérations cliniques et les résultats pour les patients. Le lancement de l'application de détection de la DMLA est le premier d'une série de lancements importants prévus prochainement, lesquels assureront le succès et la pérennité de l’entreprise.

À propos d'IRIS

IRIS a été fondée en 1990 au Québec. Depuis ce temps, IRIS est devenu le plus grand réseau d'optométristes, d'opticiens et d'ophtalmologistes opérant sous la même bannière à travers le Canada. Les emplacements de la société combinent optométrie clinique et vente au détail optique pour fournir un concept unique et un engagement à offrir des produits et services de qualité supérieure dans le domaine des soins oculaires.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web www.iris.ca

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.DIAGNOS.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avèrera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.