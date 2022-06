SII : Comptes annuels 2021/2022

French English

Paris, le 7 juin 2022 – 18 heures

Comptes annuels 2021/2022

Résultats en nette amélioration

Une croissance organique à deux chiffres attendue

pour le premier semestre de l’exercice 2022/2023

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels de l’exercice 2021/2022, arrêtés par le Directoire le 07 juin 2022 et non encore audités.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Cet exercice 2021/2022 marque le retour d’un haut niveau de performance au sein du groupe SII. Ce résultat, au-delà même de nos attentes, est le fruit de l’engagement de toutes nos équipes que je remercie chaleureusement. Tout ceci est rendu possible également par la confiance, sans cesse renouvelée, de nos clients. Profitons de ce succès pour bâtir notre futur avec envie et conviction et délivrer ainsi notre promesse de développer ensemble un monde numérique et durable. »

En M€

Clos au 31 mars 2022 (non encore audités) 2020/2021 2021/2022 Variation Chiffre d’affaires 654,19 828,88 + 26,7% Résultat opérationnel d’activité 38,66 80,25 x 2,1 Marge opérationnelle d’activité (% CA) 5,91% 9,68% + 3,77 pt. Résultat opérationnel 34,70 79,07 x 2,3 Marge opérationnelle (% CA) 5,30% 9,54% + 4,24 pt. Résultat net consolidé 24,73 59,41 x 2,4 Résultat net part du groupe 24,93 59,37 x 2,4 Effectif moyen 8 488 9 434 + 946 Effectif de fin de période 8 789 10 311 + 1 522

Forte croissance des activités

Le groupe SII a réalisé un chiffre d’affaires record sur l’exercice 2021/2022 à 828,9 M€, en croissance de 26,7% par rapport à 2020/2021. Cette performance est portée par une forte dynamique de l’activité sur l’ensemble des secteurs. L’Aéronautique-Spatial-Défense, très impacté par la crise sanitaire, a nettement rebondi pour atteindre un niveau d’activité supérieur à celui d’avant crise. En croissance de 34,5% par rapport à 2020/2021, le chiffre d’affaires de ce secteur contribue désormais à 21,4% du chiffre d’affaires total du groupe SII. La croissance du secteur Banques-Assurances-Mutuelles s’établit à plus de 20%. L’ensemble des autres secteurs affichent également des taux de croissance à deux chiffres.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 383,4 M€ en hausse de 21,5%. Tous les secteurs d’activité ont participé à cette performance par leur volume de projets. L’Aéronautique-Spatial-Défense, les Banques-Assurances-Mutuelles et les Télécommunications restent les 3 premiers contributeurs au chiffre d’affaires sur cette zone.

À l’international, les performances du chiffre d’affaires n’ont cessé de s’améliorer semestres après semestres. L’exercice 2021/2022 se clôture avec un chiffre d’affaires en croissance de 31,5% atteignant 445,5 M€. La Pologne, qui contribue à plus de la moitié du chiffre d’affaires international, affiche une croissance de près de 36,3%. En Espagne, deuxième pays à contribuer au chiffre d’affaires, l’activité est nettement repartie à la hausse avec une croissance de 27,9% du chiffre d’affaires sur cet exercice. L’Allemagne renoue avec la croissance grâce aux restructurations et aux synergies mises en place avec le groupe. L’ensemble des autres pays contribuent à hauteur de 63,1 M€ au chiffre d’affaires total soit une croissance cumulée de 40,2% par rapport à l’exercice précédent.

Ces solides performances s’accompagnent d’une forte dynamique de recrutement. Le groupe SII a atteint l’objectif annoncé de 4 500 embauches sur l’exercice. Au 31 mars 2022, le groupe compte plus de 10 300 collaborateurs, contre près de 8 800 à fin mars 2021. En France, le groupe SII compte désormais près de 4 700 salariés. En France et à travers le monde, le groupe poursuit sa stratégie ambitieuse de marque employeur au service du bien-être et de la performance de ses collaborateurs. Le groupe a ainsi accéléré et généralisé le déploiement de la démarche de labellisation Great Place To Work. Au cours de l’exercice 2021/2022, 9 nouveaux pays ont pu être certifiés et certains figurent également au palmarès local Best Workplaces.

Une rentabilité améliorée

A fin mars 2022, la rentabilité du groupe est en nette amélioration en France comme à l’International.

Le résultat opérationnel atteint 79,1 M€ soit plus du double de l‘exercice précédent. Cette performance s’explique par un concours de plusieurs facteurs comme la poursuite des effets positifs de la refonte organisationnelle du groupe SII, l’amélioration du TACE1 qui retrouve des niveaux proche d’avant crise à 89,4% sur l’ensemble de l’exercice, ou encore l’effort de chacune des filiales pour contribuer à cette amélioration. Au global, la marge opérationnelle atteint un niveau inégalé depuis plus de 15 ans à 9,5%, en hausse significative : + 4,2 points. En France, la marge opérationnelle ressort en hausse de 5,6 points à 7,0% (1,4% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,7%, contre 8,9% à fin mars 2021 portée par la performance de la Pologne, le rebond de l’activité en Espagne, le retour de la croissance en Allemagne et le bon développement des activités dans les autres filiales.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 59,4 M€, soit une marge nette de 7,2%.

Au 31 mars 2022, le bilan fait ressortir une trésorerie nette (hors IFRS 16) renforcée à 128,6 M€, contre 88,4 M€ à fin mars 2021. Les capitaux propres s’établissent à 219,1 M€ contre 180,9 M€ à fin mars 2021.

Proposition de dividende de 0,40 € par action

Conformément à sa politique de dividende, le groupe SII proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 22 septembre 2022, le versement d’un dividende d’un montant de 0,40 € par action.

Perspectives 2022/2023

Le groupe SII évolue sur un secteur du numérique qui semble toujours aussi porteur. Le groupe SII peut également compter sur ses atouts solides dont notamment son organisation, sa diversité sectorielle et géographique et sa politique RH de qualité.

Cependant, des difficultés se renforcent avec une pénurie de main d’œuvre croissante et des tensions inflationnistes sur les salaires, mais également des incertitudes sanitaires, géopolitiques et macroéconomiques dont les effets sur le niveau futur d’activité sont imprévisibles.

Dans ce contexte troublé, le groupe SII anticipe une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres pour le premier semestre de son exercice 2022/2023, la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre (le 10 août 2022) devrait le confirmer. Le groupe SII ambitionne également de maintenir son niveau de marge opérationnelle entre 9% et 10% sur ce premier semestre. Le groupe SII précisera ses objectifs pour l’exercice lors de la publication de ses résultats semestriels, en fonction des évolutions conjoncturelles.

1 Taux d’activité congés exclus (facturé / facturable, congés exclus)

