L'Association canadienne du vapotage : Les arômes des produits de vapotage aident les adultes à cesser de fumer

BEAMSVILLE, Ontario, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les députés de Belleville ont voté en faveur de l'envoi d'une lettre au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et à son prochain homologue provincial, demandant plusieurs modifications à la réglementation actuelle du vapotage, notamment une réduction du nombre d'arômes autorisés. L'Association canadienne du vapotage (ACV) continue de mettre en garde les organismes de réglementation contre les conséquences imprévues des restrictions sur les arômes, comme l'augmentation du tabagisme, le renforcement du marché noir et la fermeture de petites entreprises.



De plus en plus d'études ont révélé que "les adultes qui ont commencé à vapoter des e-cigarettes sans arôme de tabac étaient plus susceptibles d'arrêter de fumer que ceux qui vapotaient des arômes de tabac". La recherche continue de s'aligner sur les millions de témoignages d'utilisateurs sur l'importance des arômes pour arrêter de fumer.

"Il est clair que les produits de vapotage aromatisés à la nicotine contribuent à aider les fumeurs adultes dans leur quête d'abandon de la cigarette. À mon avis, les législateurs devraient sérieusement en tenir compte, en particulier lorsqu'ils commencent à envisager la réglementation des arômes dans les systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS) ", a déclaré le Dr Konstantinos Farsalinos, cardiologue et chercheur dans le domaine du sevrage tabagique.

"L'Ontario a restreint les produits de vapotage aromatisés aux environnements réservés aux adultes. Les arômes ne peuvent être vendus dans aucun établissement auquel les jeunes ont accès. Une réglementation rigoureuse est déjà en place pour protéger les jeunes, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Belleville devrait plutôt concentrer ses efforts sur le renforcement de l'application des règlements municipaux.

Souvent, la demande de réglementation accrue découle d'un manque de sensibilisation à la réglementation existante. Au niveau fédéral, le Canada dispose de l'une des réglementations les plus strictes au monde, qui a été renforcée par les provinces par le biais d'une série de lois provinciales conçues pour protéger les jeunes et les non-fumeurs", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil de la CVA.

Les fumeurs qui passent au vapotage réduisent considérablement leur exposition aux produits chimiques dangereux. Les produits de vapotage doivent conserver leur attrait pour les fumeurs adultes afin de maximiser leur adoption et les avantages potentiels pour la santé.

Darryl Tempest

Conseil des relations gouvernementales du conseil d'administration de l'ACV

dtempest@thecva.org

647-274-1867