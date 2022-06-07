TrueCommerce任命Randy Curran担任首席执行官，领导公司迈入下一增长阶段

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

新泽西州弗洛勒姆帕克, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 贸易合作伙伴连接、集成和统一商务解决方案全球提供商TrueCommerce今日宣布，Randy Curran已获任命担任首席执行官兼董事会成员，此项任命自2022年6月1日起生效。



Welsh, Carson, Anderson & Stowe（WCAS）普通合伙人暨TrueCommerce董事会成员Ryan Harper表示：“我们对TrueCommerce所经历的增长感到非常自豪。我们相信，TrueCommerce必将在Randy的指导下加速这一上升趋势。Randy是一位久经考验的领导者，在带领公司进入下一增长阶段和成就卓越运营方面拥有广泛背景。”

TrueCommerce的增长得益于几个因素。通过收购DiCentral，公司的员工总数增加了一倍，客户群增加了40%，同时扩大了在美洲、欧洲和亚太地区的业务。TrueCommerce还在全球平台及产品开发方面做出投资，与2020年相比，其全球网络的总连接数同比增长了24%，商务网络的总数据量增长了25%。

Curran先生是一位资深技术领导者，在实现众多高增长国际公司转型和推动这些公司走向成功方面拥有数十年经验。他最近曾担任WCAS的运营合伙人，该公司是一家美国领先的私募股权公司，也是TrueCommerce的大股东。在供职Welsh Carson之前，Curran先生曾担任美国第四大第三方物流仓储公司OHL, Inc.（后来被GEODIS收购）的首席执行官。他在OHL创建了管理团队的一致性，并领导增强了为客户和员工提供服务的信息系统。Curran先生还曾担任ITC^Deltacom, Inc.（现为Deltacom）、ICG Communications和Thermadyne Holdings, Inc.的首席执行官。他毕业于德葩大学，拥有经济学学士学位，并获得了洛约拉大学工商管理硕士学位。

Curran先生表示：“TrueCommerce立身于供应链技术市场的最前沿，在需要可靠、无缝供应链解决方案的全球经济中，公司面临的增长机会巨大。我很荣幸能够加入这支才华横溢的团队，共同推动客户成功、实施和支持方面的一致性，使TrueCommerce成为目标雇主。”

关于Welsh, Carson, Anderson & Stowe

Welsh, Carson, Anderson & Stowe（WCAS）是一家美国领先的私募股权公司，专注于医疗保健和技术两大目标行业。自1979年创立以来，公司一直奉行与杰出管理团队合作的战略，通过结合运营改进、增长计划和战略收购，为投资者创造价值。公司已筹集和管理承诺资本总额超过270亿美元。如需了解更多信息，请访问www.wcas.com。

关于TrueCommerce

TrueCommerce是将企业与整个供应链建立联系的最完整方式，可整合从EDI到库存管理、实施再到数字店面和市场的一切事务。我们通过企业P2P连接、订单管理、协作补货、智能实现、跨职能分析和产品信息管理，帮助众多组织充分利用其全渠道计划，从而实现对供应链可见性和协作性的变革。

TrueCommerce全球商务网络可将企业连接到超过16万家零售商、分销商和物流服务提供商。作为一家全面托管服务提供商，我们还管理新合作伙伴加盟，并对合作伙伴特定映射、标签变更和传播监控进行持续管理。这就是从各行各业的众多初创企业到全球《财富》100强等数千家公司依赖我们的原因。

TrueCommerce: 业务达递四方

如需了解更多信息，请访问https://www.truecommerce.com。

媒体联系人

Yegor Kuznetsov

市场传播总监

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com