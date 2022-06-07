TrueCommerce 任命 Randy Curran 為行政總裁，領導公司邁向下一階段的增長

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新澤西州弗洛漢公園, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce 是全球貿易夥伴連結、整合及統一商務解決方案供應商，今天宣佈任命 Randy Curran 行政總裁官與董事會成員，並從 2022 年 6 月 1 日起生效。

Welsh、Carson、Anderson & Stowe (WCAS) 的普通合作夥伴兼 TrueCommerce 董事會成員 Ryan Harper 說：「我們為 TrueCommerce 所經歷的增長而感到非常自豪。我們相信在 Randy 的指導下，TrueCommerce 將加速這一上升趨勢。他是一位久經考驗的領導者，並在領導公司進入下一階段的增長及卓越運營方面擁有廣博的背景。」

TrueCommerce 的增長歸功於幾個因素。透過收購 DiCentral，該公司的員工人數翻了一番，客戶群增加了 40%，並擴大了其在美洲、歐洲及亞太地區的業務。公司還投資於全球平台和產品開發，跟 2020 年相比，其與全球網絡同比的總連結增加了 24%，TrueCommerce 商務網絡的總數據量增長 25%。

Curran 先生是一位資深的技術領導者，憑藉本人數十年的經驗改造及推動高增長的國際公司走向成功。他最近擔任 WCAS 的營運合作夥伴，WCAS 是美國領先的私募股權公司和 TrueCommerce 的大股東。在加入 Welsh Carson 之前，Curran 先生曾擔任美國第四大第三方物流倉庫 (3PL) OHL, Inc.（後來被 GEODIS 收購）的行政總裁。他在那家公司的管理團隊中建立了一致性，並領導加強了為客戶和員工提供服務的資訊系統。Curran 先生還曾在 ITC^Deltacom, Inc.（現為 Deltacom）、ICG Communications 和 Thermadyne Holdings, Inc. 擔任首席執行官職務。他畢業於德葩大學，獲得經濟學的學士學位，兼擁有芝加哥洛約拉大學的 MBA 學位。

Curran 先生說：「TrueCommerce 處於供應鏈技術市場的前端，在需要可靠、無縫供應鏈解決方案的全球經濟中，公司擁有巨大的增長機會。我很榮幸加入這支才華橫溢的團隊，推動客戶成功、執行、支援並打造 TrueCommerce 成為目的地雇主。」

關於Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS 是一家美國領先的私募股權公司，專於兩個目標行業：醫護和科技。自 1979 年成立以來，該公司的策略是一直與出色的管理團隊合作，透過營運上的改善、增長措迤和策略性收購，為投資者創造價值。公司至今已籌集和管理超過 270 億美元的承諾資本。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.wcas.com。

關於 TrueCommerce

TrueCommerce 是將您的業務與整個供應鏈連接的最完整方式，整合從 EDI 到庫存管理、執行、數碼店面和市場中的所有內容。我們透過業務 P2P 連接、訂單管理、協同補貨、智能式執行、跨功能性分析及產品資訊管理，以協助機構充分利用其全渠道措施來徹底改變供應鏈的可見性和合作協調。

TrueCommerce 全球商務網絡可將企業與超過 160,000 家零售商、分銷商和物流服務供應商連結。作為全面管理的服務供應商，我們亦管理新的交易合作夥伴入職流程，以及持續管理針對合作夥伴的映射、標籤更改和通訊監控。因此有數千家公司（從初創公司到財富全球 100 強）依賴我們。

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