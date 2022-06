Sumo Logic Memperkenalkan Unit Threat Labs untuk Deteksi Lanjutan dan Perluasan Sumbangsih Komunitas Keamanan

Mendirikan Unit Threat Labs Sumo Logic untuk menghadirkan deteksi terakselerasi bagi ancaman modern pada skala cloud

June 07, 2022 16:14 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES