Sumo Logic 為進階檢測和擴展安全社群貢獻推出 Threat Labs Unit

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三藩市, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際資訊安全會議 (RSA Conference) – Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) 是一個軟件即服務 (SaaS) 分析平台，旨在實現可靠且安全的雲端原生應用程式，今天推出威脅研究和安全檢測部門 Sumo Logic Threat Labs（威脅實驗室）。Threat Labs 部門是 Sumo Logic 提供的擴展服務和工具之一，旨在幫助客戶實施安全操作並取得更大的網絡應對能力。Sumo Logic 將在本週於三藩市舉行的國際資訊安全會議上展示其安全情報解決方案的功能。



Sumo Logic Threat Labs 部門旨在為 Sumo Logic 的安全客戶提供持續的深入檢測內容、快速反應指引和可以採取行動的最佳實務。團隊成員來自具有取證背景、應急回應、紅隊/藍隊演習，以及美國軍事和情報服務中網絡攻防操作的領域專家。透過深入的人類專業知識，Threat Labs 部門還將在為安全社群作出進階檢測邏輯和最佳實務方面幫助集體防禦發揮更大作用。

Sumo Logic 安全業務部副總裁/總經理 Dave Frampton 表示：

「我們的 Threat Labs 部門將為我們的客戶從領先的威脅研究中提供可以採取行動的分析洞見，而我們還將與社群分享見解，以改善業界的集體防禦。我們深入而多元化的實務專業知識可轉化為以獨特 SaaS 模型提供的進階檢測服務範圍，而該模型將可結合全球實時更新和個別客戶的自訂部署。」

將威脅研究轉為主動防禦

現代威脅面還包括每層堆棧的應用程式安全性。客戶需要在檢測、調查和回應工作層面協調各個端到端工作流程。Threat Labs 將在 Sumo Logic 安全產品組合中提供大量洞見，包括在雲端 SIEM 的檢測和調查，以及雲端 SOAR 的自動威脅回應。在 SaaS 交付平台中，Sumo Logic 會至少每週兩次更新檢測所有客戶的內容，可在分秒必爭的環境中縮短從研究到具體防禦適應環境的週期時間。



Sumo Logic Threat Labs 採取行動

正如 4 月首次經媒體報導，首次使用無伺服器運算的惡意軟件於 AWS Lambda 發現野外創建惡意軟件創建加密採礦實例。這種尖端惡意軟件稱為 Denonia，需要全面的方法檢測、調查和回應。Threat Labs Unit 已在 Sumo Logic 平台上進行研究和檢測工程。團隊隨後產生用了用於檢測雲端 SIEM 的內容，在整個平台上進行分析和狩獵，並在同一個工作流程中精心設計雲端 SOAR 的回應。

如欲了解 Sumo Logic Threat Labs Unit 的最新貢獻：

關於 Sumo Logic

Sumo Logic, Inc. (NASDAQ: SUMO) 賦予推動現代數碼業務的人士力量。透過其軟件即服務 (SaaS) 分析平台，Sumo Logic 讓客戶能夠發送可靠且安全的雲端原生應用程式。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ 可幫助從業人員與開發人員確保應用程式可靠、安全以及可抵禦現代安全威脅，並深入了解他們的雲端基礎架構。世界各地的客戶都依賴 Sumo Logic 在其雲端原生應用程式上獲得可觀察和安全解決方案的強大即時分析及見解。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.sumologic.com 。

Sumo Logic 是 Sumo Logic 在美國和外國的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。

有關發行、更新、功能或其他修改（包括發佈日期）的任何資訊，均可發生變更，恕不另行通知。本文所描述的任何發行、更新、功能或修改的開發、發佈和時間，均由 Sumo Logic 全權決定，不應依賴以作出購買決定，亦不應作為表示、擔保或承諾未來提供的特定產品、更新、功能或修改。

傳媒聯絡：

Carmen Harris，Sumo Logic

charris@sumologic.com

(469) 534-3069

Jenna Shikoff

RH Strategic

SumoLogicPR@RHStrategic.com

(267) 300-7190

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