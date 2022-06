Harju Elekter kavandab Allika Tööstusparki uut tootmishoonet

English Estonian

AS Harju Elekter allkirjastas 7. juunil Reimax Electronics OÜ-ga kavatsuste protokolli neile Allika Tööstusparki tootmishoone projekteerimiseks, ehitamiseks ning pikaajaliseks välja rentimiseks. Ligi 6000 m2 hoone projekteerimine on kavandatud käesoleva aasta kolmandasse kvartalisse ning valmimine hiljemalt 2023. aasta lõppu. Ehitusmaksumus on ligikaudu 6,5 miljonit eurot.



Reimax Electronics OÜ on 1991. aastal asutatud Reimax Electronics Oy tütarettevõte, mis on keskendunud juhtmeköidiste, valguskiudkaablite ja seadmekaablite tootmisele ning elektromehaanika koostele.

Harju Elekter kontserni kinnisvaraüksus tegeleb tööstuskinnisvara arendamise, projektijuhtimise, rentimise ning sellega kaasnevate teenustega nii rendipartneritele kui ka Harju Elektri oma ettevõtetele. Kinnisvaraüksus haldab kokku üheksat tööstusparki Eestis, Soomes, Leedus ja Rootsis.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400

Lisainfo:

Aron Kuhi-Thalfeldt

Kinnisvaraüksuse juht

+372 5171448

Koostas:

Marit Tack

Kommunikatsioonijuht

+372 5340 8444

E-mail: marit.tack@harjuelekter.com