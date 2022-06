Heeros Oyj

Heeros julkistaa päivitetyn strategiansa ja uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteensa



Heeros päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteensa yhtiön laajentuneen tuoteportfolion, uuden liiketoimintamallin sekä tulevien vuosien kansainvälisten kasvutavoitteiden myötä. Yhtiön strategiakausi jatkuu normaalisti vuoden 2023 loppuun.

Heeroksen päivitetty missio on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan. Heeros pyrkii vastaamaan muuttuviin yritys- ja talousjohdon asiakastarpeisiin tarjoamalla käyttäjäkokemukseltaan parhaan yritysohjelmistokokonaisuuden liiketoimintakriittisten prosessien digitalisaatioon niin taloushallinnon, toiminnanohjauksen kuin henkilöstöhallinnonkin saralla pienille ja keskisuurille yrityksille.

Laajentuvan tuoteportfolion myötä Heeros tarjoaa jatkossa palveluita myös entistä pienemmille asiakasyrityksille myöhemmin tänä vuonna lanseerattavan liiketoimintamallin kautta. Heeroksen päivitettynä visiona on tarjota pilvipalveluita, jotka mahdollistavat jokaiselle asiakkaallemme liiketoiminnan kasvun.

Päivitetyn strategian keskeiset muutokset

Heeroksen kasvua vauhdittaa laajeneva tuoteportfolio, joka koostuu muun muassa taloushallinnon, HR:n ja toiminnanohjauksen pilvipalveluista

Heeroksen tavoitteena Suomessa on vahvistaa olemassa olevien ennen kaikkea pienempien asiakkaiden digitalisaatiota

Heeros hakee kansainvälistä kasvua ensivaiheessa Hollannin ja Ruotsin markkinoilta sekä jo olemassa olevan kansainvälisen asiakaskuntansa avulla

Heeros lanseeraa uuden, pienemmille asiakkaille suunnatun liiketoimintamallin vielä tämän vuoden aikana

Strategiapäivityksen taustalla on Heeroksen laajeneva tuoteportfolio ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:

”Olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana edenneet systemaattisesti Heeroksen nykyisen strategian toteuttamisessa. Olemme kehittäneet suunnitellusti toimintaamme ja palveluitamme asiakaskeskeisemmäksi, uudistaneet taloushallinnon tuoteportfoliomme käyttökokemuksen, lanseeranneet uuden mobiilisovelluksen ja henkilöstöhallintotoiminnallisuuden. Lisäksi olemme onnistuneet hyvin tavoittamaan keskikokoisia yrityksiä sekä merkittävästi laajentamaan asiakaskuntaamme. Olenkin ylpeä Heeroksen tiimistä – näiden muutosten myötä olemme yhdessä aikaansaaneet kannattavan, skaalautuvan liiketoiminnan sekä kasvattaneet sopimusliikevaihtoamme myös Covid-kurimuksen aikana.

Kasvustrategiamme mukaisesti ostimme Taimer Oy:n vuoden 2021 lopussa ja olemme nyt integroineet liiketoiminnan ja henkilöstön kevään aikana. Yritysoston mukanaan tuomien uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä strategiamme painopisteitä on tullut tarve päivittää.

Vaikka strategiamme päivittyykin, tarjoamme jatkossakin sekä tilitoimistokumppaneillemme että pk-yrityksille sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisun. Toimitamme kaikki ratkaisumme asiakkaillemme jatkossakin vaivattomasti käyttöön otettavana, helppokäyttöisenä ja sujuvasti laajennettavana pilvipalveluna SaaS-palvelumallilla.

Strategiamme jalkautuu arjessa koko Heeros-tiimin toimesta. Tämän takia meille on tärkeää, että pystymme olemaan houkutteleva työpaikka toimialan parhaimmille osaajille. Jokaisessa asiakaskohtaamisessa toimimme arvojemme mukaisesti eli uskallamme, kehitymme, kannamme vastuun ja toimimme asiakaslähtöisesti. Tämän toivon selkeästi näkyvän jatkossakin sekä nykyisille että uusille asikkaillemme.”



Heeroksen strategian pääkohdat



Laajeneva tuoteportfolio



Taimer Oy:n yritysoston myötä Heeroksen kattava taloushallinnon pilvipalveluiden tuoteportfolio laajeni asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen ohjelmistolla. Lisäksi Heeroksen olemassa olevan palkanlaskentatuotteen rinnalle on kevään 2022 aikana kehitetty tuote henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Nämä lisäykset Heeroksen tuoteportfolioon laajentavat yhtiön tarjontaa kattamaan entistä useampia asiakkaiden keskeisiä liiketoimintaprosesseja. Heeros tulee jatkossa yhdistämään kaikki tuotteensa, mukaan lukien Taimerin, yhtenäisen Heeros-brändin alle.

Asiakasyritysten digitalisaatio



Päivitetyn strategian myötä Heeros aikoo entistä vahvemmin tukea olemassa olevien asiakkaidensa digitalisaatiota. Yhtiöllä on noin 18 000 loppuasiakasta, joiden taloushallinnon palveluiden digitalisaatiossa on yhtiön mukaan merkittävää liiketoiminnan kasvupotentiaalia. Lisäksi Heeroksen laajentuva tuoteportfolio tuottaa tälle asiakaskunnalle mm. toiminnanohjaus- ja henkilöstöhallintojärjestelmien merkittävän lisämyyntimahdollisuuden.

Kansainvälistä kasvua Hollannin ja Ruotsin markkinoilta



Heeros on keväällä 2022 palkannut uuden vetäjän kansainväliselle liiketoiminnalleen ja vahvistanut pohjaa kansainväliselle kasvulle uuden myyntikumppanuuden myötä. Heeros aikoo kansainvälisessä liiketoiminnassaan keskittyä erityisesti Hollannin ja Ruotsin markkinaan sekä kasvuun olemassa olevien kansainvälisten asiakkaiden kautta, joita yritys palvelee nykyisin jo 20 maassa.

Uusi liiketoimintamalli lanseerataan 2022 aikana



Heeros julkistaa vuoden 2022 aikana uuden liiketoimintamallin. Sen avulla Heeros pystyy palvelemaan entistä suurempaa asiakaskuntaa laajentaen palvelunsa myös 1–10 hengen yrityksille. Itsepalvelu tarjoaa pienille yrityksille sujuvan ja helpon tavan lähettää tarjouksia, vastaanottaa myyntitilauksia sekä laskuttaa tehdystä työstä.

Markkinamahdollisuus



Laajentuvan tuoteportfolion ja päivitetyn strategian myötä yhtiö tavoittelee kasvua ja markkinapositiota eurooppalaisena toimijana kasvavalla yritysohjelmistojen markkinalla.

Kokonaismarkkinan kasvua tukevat monet digitalisaation ja automaation megatrendit. Liiketoimintatiedon alati kasvava määrä lisää kysyntää liiketoimintaprosessien automatisoimiseen. Lisäksi innovatiivisten teknologioiden kuten koneoppimisen ja robotiikan käyttö on lisääntymässä. Joustavat ja kustannustehokkaat pilvipalvelut ovat nyt saatavilla myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja e-laskutuksen kasvua puolestaan tukevat lainsäädännölliset mandaatit.

Analyytikot ja tutkimuslaitokset arvioivat yritysohjelmistojen ja e-laskutusmarkkinan jatkavan selvää kasvuaan tulevina vuosina. Arvioimme Heerokselle relevantin markkinan Euroopassa koostuvan noin 200 tuhannesta keskikokoisesta yrityksestä markkinakoon ollessa noin kaksi miljardia euroa.

Heeros tunnistaa myös uuden kasvumahdollisuuden pienemmissä 1–10 hengen yrityksissä sekä kasvuhakuisissa tilitoimistoissa. Asiakasyrityksissä asiakkaina on erityisesti talousjohto, jonka käyttäjätarpeiden muutos näkyy tarpeena päätöksenteon paremmalle tuelle, liiketoimintatiedon hyödyntämiselle ja prosessitehokkuuden kasvattamiselle. Tarve investoida integroituihin, läpi organisaation käytettäviin, käyttäjäystävällisiin järjestelmiin kasvattaa myös Heeroksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Uusi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite



Heeros on asettanut päivitetyn strategian myötä uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen. Tavoite perustuu edelleen Software-as-a-Service (SaaS) -toimialalla yleisesti käytössä olevaan Rule of 40-mittariin, joka ohjaa yhtiötä optimoimaan liikevaihtokasvunsa suhteessa tulokseensa (EBITDA).

Heeroksen tavoitteena on ylläpitää käyttökatemarginaalin (EBITDA, prosenttia liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma vuositasolla yli 40 prosentin tasolla. Pitkän aikavälin tavoitteet Heeros aikoo saavuttaa skaalautuvalla, orgaanisella kasvulla. Lisäksi Heeros etsii samaan aikaan aktiivisesti kasvumahdollisuuksia yrityskaupoilla. Mahdollisten yrityskauppojen vaikutus ei aiemmasta poiketen sisälly pitkän aikavälin tavoitteeseen.

Aikaisempi taloudellinen tavoitteemme oli nostaa käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma kohti 50 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Taloudellinen ohjeistus 2022 ennallaan



Päivitetyllä strategialla ei ole vaikutusta Heeroksen vuoden 2022 taloudellisiin näkymiin. Heeros pitää 3.2.2022 tilinpäätöstiedotteessa 2021 antamansa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 ennallaan:

Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, prosenttia liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) yli 40 prosentin tasolle tilikaudelta 2022.

Strategiamateriaali sijoittajille



Päivitetty Heeroksen strategiamateriaali löytyy Heeroksen sijoittajasivuilta osoitteessa: https://www.heeros.com/sijoittajille/esitykset.



