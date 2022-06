SATOn tiedot paljastavat: Vuokra-asuntojen sesonki käynnistyi tänä vuonna jo maaliskuussa − heinäkuu on vuoden suosituin aika vuokra-asunnon hakemisessa

English Finnish

8.6.2022



Vuokra-asuntoja haetaan eniten heinäkuussa ja liikkeellä ovat silloin muutkin kuin opiskelijat. Tänä vuonna vuokra-asuntojen kysyntä vilkastui jo keväällä. Pandemian jälkeen pääkaupunkiseudulla sekä keskusta-asuminen että vuokra-asunnot lähiöissä kiinnostavat jälleen.



SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmän mukaan vuokra-asuntoja haetaan vuodesta toiseen eniten heinäkuussa*. Kesäkuukaudet ovat vuokra-asunnon hakemisessa vilkkainta aikaa ja heinäkuussa asuntoa etsivät opiskelijoiden lisäksi myös muut vuokra-asunnosta haaveilevat**.



Taloudellinen epävarmuus sekä kuluttajahintojen ja korkojen nousu heijastuu osittain vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun. Vuokra-asuntoa vaihtoehtona saattaa pohtia nyt myös osa omistusasuntoa etsivistä. Tänä vuonna odotetaan lisäksi, että opiskelupaikkakunnilta vuokra-asuntoa on hakemassa useamman vuoden opiskelijoita.



”Pandemia-aikana patoutunut vuokra-asuntojen kysyntä on nyt lähtenyt purkautumaan ja se näkyy meillä tänä keväänä asunnonhakijoiden määrän nousussa jo ennen kesäkuukausien hakupiikkiä, kertoo SATOn kaupallinen johtaja Janne Ojalehto.



Vuokra-asunnon haku kannattaa aloittaa jo kesäkuussa



SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATOssa tiedetään vuosien kokemuksella, että päätöksiä asumisesta tehdään eniten juuri heinäkuussa.



”Asumisen asioita halutaan pohtia rauhassa ja loma-aikana siihen on usein paras mahdollisuus”, Ojalehto jatkaa.



”Juuri nyt alkukesästä on paras aika aloittaa vuokra-asunnon etsintä hieman ennen kuin suurin hakijamassa on liikkeellä heinäkuussa ”, Ojalehto sanoo.



Kaupunkikodit keskustassa ja lähiöissä kiinnostavat jälleen



Koronapandemia sekä etätyön ja -opiskelun yleistyminen siirsi vuokra-asuntojen kysyntää jonkin verran isompiin asuntoihin ja matalamman vuokratason alueille, mutta alkuvuodesta kiinnostus keskustan asuntoihin ja lähiöihin pääkaupunkiseudulla on alkanut kasvaa.



”Vuokra-asunnon hakijoille sijainti on usein tärkein kriteeri. Vuokra-asunnot hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä kiinnostavat. Erityisesti metron ja radan varrella sijaitsevat vuokra-asunnot ovat haluttuja”, Ojalehto sanoo.





SATOn suosituimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla***



SATOn kymmenen suosituinta kaupunginosaa, vuokra-asuntohakemukset suhteessa vuokrattavana oleviin asuntoihin, tilanne 6.6.2022, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä



1. Mellunkylä, Helsinki

2. Pikku Huopalahti, Helsinki

3. Kontula, Helsinki

4. Herttoniemi, Helsinki

5. Vuosaari, Helsinki

6. Matinkylä, Espoo

7. Kallio, Helsinki

8. Oulunkylä, Helsinki

9. Hakunila, Vantaa

10. Pihlajamäki, Helsinki





* Graafi: Vuokra-asuntohakemukset, indeksi 10/2017−09/2021 ja 01/2022-05/2022, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä







** Vuokra-asuntojen hakijoiden päätoimet heinäkuussa vuosina 2018-2021, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä: Opiskelijoiden osuus hakijoista on heinäkuussa 35 % suurempi kun muina kuukausina. Työntekijät ovat kuitenkin selvästi suurin ryhmä myös heinäkuun hakijoista. Opiskelijat ovat heinäkuussa toiseksi suurin hakijaryhmä.

*** SATOn suositummat alueet vuokra-asuntohakemukset suhteessa vuokrattavana oleviin asuntoihin, tilanne 6.6.2022, lähde: SATOn asiakas- ja kiinteistötietojärjestelmä



