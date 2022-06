Aptean wurde in zwei separaten IDC MarketScape-Studien für weltweite SaaS- und Cloud-fähige ERP-Anwendungen als „Major Player“ eingestuft

German Dutch

ALPHARETTA, Ga., June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in zwei separaten IDC 2022 MarketScape-Berichten als führender Anbieter eingestuft wurde. Das Analystenhaus würdigte Aptean Food & Beverage ERP, indem es Aptean sowohl im IDC 2022 MarketScape-Bericht für betriebliche ERP-Anwendungen1 als auch im IDC 2022 MarketScape-Bericht für ERP-Anwendungen für die Fertigung2 als führenden Akteur positionierte.



In den Berichten hob IDC die Stärken der Cloud-Lösungen von Aptean hervor, darunter einzigartige Funktionen, die speziell für Teilsegmente der Branche entwickelt wurden, eine benutzerfreundliche Oberfläche, die zu einer schnellen Akzeptanz führt, eine reibungslose Implementierung, die durch das Fachwissen der Aptean-Berater unterstützt wird, und ein Wert, der die Erwartungen der Kunden stets übertrifft.

Die IDC MarketScape-Studien sind das Ergebnis einer gründlichen Bewertung der Strategien und Fähigkeiten eines Anbieters, die anhand eines umfassenden und strengen Rahmens beurteilt werden. Die IDC-Bewertung umfasst Schlüsselkriterien, die für Unternehmen wichtig sind, welche eine Investition in eine Softwarelösung in Erwägung ziehen, wie z. B. technische Architektur, Kundenzufriedenheit, Servicebereitstellung, Produktfunktionalität und Serviceangebot.

Bei der Positionierung von Aptean als wichtiger Akteur in seinen „Operational and Manufacturing Cloud-enabled ERP MarketScape“-Berichten führte IDC die Stärken von Aptean Food & Beverage ERP an – einer Cloud-basierten Lösung, die auf die spezifischen, komplexen Anforderungen von Lebensmittel- und Getränkeverarbeitern, Herstellern und Händlern zugeschnitten ist. Sie bietet Schlüsselfunktionen zur Unterstützung einer Reihe von Untersegmenten, darunter Backwaren, Getränke, Süßwaren, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost und verpackte Lebensmittel sowie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte. Der IDC-Bericht stellt fest, dass dieser Fokus auf Teilsegmente ein wichtiger Faktor während des Auswahlprozesses war.

"Der durch die branchenspezifischen Lösungen von Aptean gelieferte Wert übertrifft stets die Erwartungen der Kunden", so Mickey North Rizza, Group Vice-President for IDC’s Enterprise Software. "Die Maximierung des Wertes ist von entscheidender Bedeutung, da die Branchen aufgrund von COVID und anderen Weltereignissen weiterhin beeinträchtigt werden. Die Kunden von Aptean berichteten auch, dass sie von der Fokussierung und dem Engagement der Berater von Aptean während des Implementierungsprozesses beeindruckt waren. Da Lebensmittel- und Getränkeverarbeiter, Hersteller und Distributoren auf cloudbasierte ERP-Lösungen umsteigen wollen, ist eine reibungslose Implementierung für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung."

"Aptean ist stolz darauf, von IDC als einer der wichtigsten Anbieter von Cloud-basierten ERP-Lösungen eingestuft zu werden", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. "Die Erwähnung unseres ERP-Systems für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in diesen Berichten ist besonders erfreulich, da sie unsere Überzeugung bestätigt, dass der größte Nutzen von ERP-Systemen erzielt werden kann, die auf die Bedürfnisse spezifischer Branchen zugeschnitten sind – im Unterschied zu generischen Angeboten. Dies gilt auch für die Berater von Aptean, die die spezifische Branche der F&B-Kunden wirklich verstehen und die für ihr besonderes Maß an Service und Engagement hervorgehoben wurden. Dieser Grad an Spezialisierung verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da die F&B-Branche weiterhin mit einem schwierigen und unvorhersehbaren Geschäftsklima konfrontiert ist."

Wenn Sie mehr über die preisgekrönte, speziell entwickelte ERP-Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie von Aptean erfahren möchten, die auch von Frost and Sullivan zum Marktführer 2022 ernannt wurde, besuchen Sie https://www.aptean.com/de-DE/industries/food-and-beverage.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner unübertroffenen Expertise Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What’s Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, USA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Markenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Nicole O’Rourke

Chief Marketing Officer

Nicole.ORourke@aptean.com

(770) 715-0362

