Aptean uitgeroepen tot 'belangrijke speler' in twee afzonderlijke IDC MarketScape rapporten voor wereldwijde SaaS- en Cloud-enabled ERP-applicaties

ALPHARETTA, Ga., June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, aangekondigd dat het in twee afzonderlijke IDC 2022 MarketScape-rapporten is uitgeroepen tot een belangrijke speler, het IDC MarketScape rapport voor Manufacturing ERP Applications en het IDC MarketScape rapport voor Operatonial ERP Applications.



Het analistenbureau erkende Aptean Food & Beverage ERP door Aptean te positioneren als een belangrijke speler in zowel het IDC 2022 MarketScape rapport voor operationele ERP-applicaties als het IDC 2022 MarketScape rapport voor ERP manufacturing applicaties. In de rapporten benadrukte IDC de sterke punten van Aptean's cloudoplossingen, waaronder unieke verticale functies die speciaal zijn ontworpen voor specifieke industrieën, een gebruiksvriendelijke interface die leidt tot snelle acceptatie, soepele implementaties ondersteund door de expertise van Aptean-consultants en waarde die consequent verwachtingen van de klant overtreft.

De IDC MarketScape-rapporten zijn het resultaat van een grondige evaluatie van de strategieën en mogelijkheden van een softwareprovider, beoordeeld aan de hand van een alomvattende methodiek. De IDC-evaluatie omvat alle criteria die belangrijk zijn voor bedrijven die overwegen te investeren in een softwareoplossing, zoals technische architectuur, klanttevredenheid, dienstverlening, productfunctionaliteit en dienstenaanbod.

Bij het positioneren van Aptean als een belangrijke speler in de Operational en Manufacturing Cloud-enabled ERP MarketScape rapporten, noemde IDC de sterke punten van Aptean Food & Beverage ERP, een cloudgebaseerde oplossing die is afgestemd op de specifieke, complexe behoeften van voedsel en drankenproducenten, verwerkers en distributeurs. Het biedt belangrijke functies ter ondersteuning van een reeks subsegmenten, waaronder bakkerijen; dranken; zoetwaren; zuivel; bevroren en kant-en-klaar verpakte voedingsmiddelen; vlees, gevogelte en vis. In het IDC rapport wordt opgemerkt dat deze focus op subsegmenten een belangrijke factor was tijdens het selectieproces.

"De waarde die wordt geleverd door de branchespecifieke oplossingen van Aptean overtreft consequent de verwachtingen van de klant", aldus Mickey North Rizza, Group Vice-President for IDC’s Enterprise Software. “Het maximaliseren van waarde is essentieel aangezien industrieën voortdurend worden verstoord als gevolg van COVID en andere wereldwijde gebeurtenissen. Klanten van Aptean meldden ook dat ze onder de indruk waren van de focus en toewijding van de consultants van Aptean tijdens het implementatieproces. Aangezien voedsel- en drankenproducenten, verwerkers en distributeurs willen migreren naar cloudgebaseerde ERP-oplossingen, is een soepele implementatie essentieel voor succes op lange termijn.”

"Aptean is er trots op door IDC MarketScape erkend te worden als een belangrijke speler in Cloud-enabled ERP voor Manufacturing en Operational Applications", aldus TVN Reddy, CEO bij Aptean. “Het geeft een krachtig signaal dat ons Food & Beverage ERP in deze rapporten wordt genoemd, omdat het onze overtuiging onderstreept dat de meeste waarde kan worden behaald met ERP's die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van specifieke industrieën in plaats van generieke softwareoplossingen. Dit geldt ook voor de consultants van Aptean die de specifieke branche van F&B-klanten echt begrijpen en die werden uitgelicht vanwege het leveren van een excellent niveau van service en toewijding. Dit niveau van specialisatie biedt organisaties een concurrentievoordeel, aangezien de F&B-industrie een uitdagend en onvoorspelbaar ondernemingsklimaat blijft ondervinden.”

Klik hier om het rapport te lezen. Ga voor meer informatie over Aptean’s Food & Beverage ERP oplossing naar https://aptean.com/nl-NL/solutions/erp/food-erp.

