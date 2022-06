Aktia on allekirjoittanut YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ja liittyy osaksi maailman suurinta pankkiyhteisöä

Finnish Swedish English

Aktiasta on tullut yksi YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden virallisista allekirjoittajista. Periaatteet tarjoavat raamit vastuulliselle pankkitoiminnalle ja ne on kehitetty yhteistyössä YK:n ympäristöohjelman rahoitusaloitteen (UNEP FI) ja yli 270 pankin kanssa ympäri maailman.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ovat merkittävä viitekehys, jonka tavoitteena on varmistaa, että pankkien strategia ja toimintatavat vastaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä noudattavat Pariisin ilmastosopimusta. Periaatteet allekirjoittaneet pankit mittaavat liiketoiminnastaan aiheutuvaa ympäristö- ja sosiaalista vaikutusta sekä asettavat tavoitteet niille kohteille, joihin heidän toiminnallaan on eniten vaikutusta. Edistymisestä raportoidaan säännöllisesti julkisesti. Pankit jakavat myös parhaita käytäntöjään ja innovoivat yhdessä hyödyllisiä ohjeistuksia ja työkaluja koko alalle.

”Olemme iloisia voidessamme liittyä näiden arvostettujen allekirjoittajien joukkoon. Vastuullinen ajatusmaailma on ollut liiketoimintamme ytimessä jo vuosien ajan. Odotamme innolla, mitä uusia käytäntöjä tulemme oppimaan kollegoiltamme ympäri maailman sekä miten voimme jakaa omia vastuullisen pankkitoiminnan käytäntöjämme. Osana maailman suurinta pankkien yhteisöä olemme vakuuttuneita siitä, että yhdessä voimme todella vaikuttaa”, sanoo Mikko Ayub, Aktian toimitusjohtaja.

Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat jo pitkään olleet osa Aktian liiketoimintaa, ja yhtiö kehittääkin systemaattisesti vuonna 2021 julkaistua ilmastostrategiaansa. Ennen liittymistään UNEP FI -aloitteeseen, Aktia on ollut osa kansainvälistä Net Zero Asset Managers -hanketta, josta on tullut standardi varainhoidossa ja joka tarjoaa käytännön työkaluja Aktian vastuullisuustyöhön. Muiden ympäristöaloitteiden lisäksi Aktia on osallistunut CDP:n Non-Disclosure Campaign -vaikuttamisprojektiin ja CPD:n johtamaan Science Based Targets -hankkeeseen. Lisäksi Aktia raportoi vuosittain ilmastonmuutoksesta CDP-portaalissa. Vuonna 2021 Aktia liittyi TFCD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) julkisten tukijoiden joukkoon ja raportoi suosituksia oman TCFD-raportointinsa lisäksi.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden allekirjoittajat toimivat vastuullisen pankkitoiminnan johtajina ja näyttävät kuinka pankkituotteet, palvelut ja suhteet voivat tukea ja kiihdyttää tarvittavaa muutosta. Aktia näyttää esimerkkiä tähtäämällä hiilineutraaleihin portfolioihin vuoteen 2050 mennessä, toimintaympäristön niin salliessa. Luotonannossa Aktian tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä ja -altistumista. Aktia-konsernin oman toiminnan osalta tavoitteena on muun muassa nettohiilineutraalius vuokrattujen toimitilojen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteista: www.unepfi.org/responsiblebanking

