Aktia undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och går med i världens största bankgemenskap

Aktia har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet – en gemensam ram för en hållbar banksektor som utvecklats genom ett samarbete mellan över 270 banker världen över och FN:s miljöprograms finansieringsinitiativ (UNEP FI).

Principerna är den ledande ramen för att säkerställa att bankernas strategi och verksamhetssätt överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Bankerna som undertecknat principerna mäter miljöpåverkan och de sociala konsekvenserna av sin affärsverksamhet, fastställer och genomför mål där de har störst inverkan och rapporterar regelbundet offentligt om sina framsteg. Bankerna delar också med sig av bästa praxis och samarbetar för att skapa nya, användbara instruktioner och verktyg för hela branschen.

”Vi är glada över att bli del av en ansedd grupp av undertecknare inom ramen för FN:s miljöprograms finansieringsinitiativ. I flera år har hållbarhetstänk stått i centrum för vår verksamhet. Vi vill gärna lära oss nya metoder från våra kollegor runt om i världen och dela med oss av våra egna rutiner för hållbar bankverksamhet. Som en del av världens största globala bankgemenskap är vi övertygade om att vi tillsammans kan göra verklig skillnad”, säger Mikko Ayub, vd för Aktia.

Miljö- och klimatfrågor har länge beaktats i Aktias affärsverksamhet och företaget utvecklar systematiskt sin klimatstrategi som publicerades 2021. Före UNEP FI gick Aktia med i det internationella initiativet Net Zero Asset Managers som har blivit en standard för kapitalförvaltning och erbjuder konkreta verktyg för Aktias ambitiösa hållbarhetsarbete. Aktia har även deltagit i CDP:s kampanj för att öka miljötransparensen (CDP non-disclosure campaign) och den CDP-ledda kampanjen Science Based Targets, och rapporterar årligen information om klimatförändringar i CDP:s portal. Utöver sin egen TCFD-rapportering började Aktia offentligt understöda TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, arbetsgruppen för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker) rekommendationer om rapportering år 2021.

De som undertecknar principerna åtar sig en ledande roll och visar hur bankprodukter, banktjänster och bankrelationer kan stödja och påskynda de förändringar som krävs. Aktia föregår med gott exempel och strävar efter koldioxidneutralitet i sina placeringsportföljer senast 2050, om verksamhetsmiljön tillåter. När det gäller utlåning är målet att minska koldioxidutsläppen och exponeringen. När det gäller Aktiakoncernens egen verksamhet är ett av de viktigaste målen att uppnå koldioxidneutralitet i energianvändningen i alla hyrda lokaler senast 2030.

Mer information om principerna för ansvarsfull bankverksamhet finns på: www.unepfi.org/responsiblebanking

Ytterligare information:

Markus Lindqvist, Hållbarhetsdirektör, tfn +358 10 247 6846

