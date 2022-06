Trust Payments s'associe à Feedzai pour renforcer les offres de gestion des risques

French German

LONDRES et AMSTERDAM, 08 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trust Payments , le leader révolutionnaire de la fintech spécialisé dans les paiements fluides et les services à valeur ajoutée, a annoncé aujourd'hui lors de l'événement Money20/20 Europe un partenariat pluriannuel avec Feedzai , la première plateforme RiskOps au monde dédiée à la gestion des risques financiers. En utilisant Feedzai, un leader du marché clé dans la protection du commerce mondial, les clients de Trust Payments bénéficieront d'une plateforme avancée de gestion des risques basée sur le cloud, alimentée par l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.



RiskOps de Feedzai répond aux défis clés de l'industrie en proposant des solutions transparentes dans les domaines de l'identité, des données en temps réel et de la collaboration tout au long du cycle de vie client, tout en augmentant la productivité et en permettant aux sociétés de services financiers d'offrir de meilleurs résultats à leurs clients.

Daniel Holden, PDG du groupe Trust Payments, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Feedzai pour garantir que notre vision de Converged Commerce™ soit soutenue par leur solide offre de gestion des risques, couvrant l'authentification des appareils, la défense contre les logiciels malveillants, la biométrie comportementale et une suite complète de solutions intégrées de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ce partenariat renforcera notre engagement envers un cadre de risque de référence pour aider à fournir des solutions de commerce fiables à nos clients du monde entier. »

« Nous sommes ravis que Trust Payments ait choisi Feedzai comme partenaire de confiance et qu'elle mette en œuvre notre solution unique RiskOps pour s'assurer que leurs équipes disposent d'une plateforme unique pour traiter tout ce qui est lié à la fraude et à la criminalité financière et pour assurer la sécurité financière pour eux-mêmes et leurs clients », a ajouté Nuno Sebastião, PDG de Feedzai.

Les plus grandes banques du monde, les transformateurs et les détaillants les plus importants au monde font déjà confiance à Feedzai afin de protéger des milliards de dollars et gérer les risques tout en améliorant l'expérience client pour les utilisateurs quotidiens, sans compromettre la confidentialité. Feedzai est une société de série D qui a levé 282 millions de dollars à ce jour avec une valorisation actuelle de 1,5 milliard de dollars. Sa technologie protège 900 millions de personnes dans 190 pays.

À propos de Trust Payments :

Trust Payments est un leader révolutionnaire en fintech, spécialisé dans les paiements fluides et les services à valeur ajoutée pour les commerçants en ligne et hors ligne. Nous fournissons des services de paiement à la demande et de banque en tant que service pour aider les entreprises à se développer et à évoluer en ligne, en magasin et sur mobile.

Trust Payments combine ces services omnicanaux avec de puissants outils, tels que la technologie des opérations de vente au détail, la gestion de la fidélité et le commerce électronique instantané. Nous engageons constamment de nouvelles méthodes de paiement innovantes dans les transferts de cryptomonnaies et bancaires afin de stimuler le Converged Commerce™. Depuis 2020, Trust Payments a fait l'acquisition de plusieurs entreprises dans son groupe, y compris WonderLane (leader des opérations de vente au détail et des points de vente) ; Stor (plateforme d'e-commerce complète conçue pour les petits commerçants) ; et Mobilize (spécialiste du suivi de la fidélité et de l'engagement sur mobile).

Se concentrant sur tous les fournisseurs de commerce au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis, Trust Payments génère de la valeur pour nos clients par le biais de services personnalisés, de paiements sécurisés et fluides, ainsi que de produits innovants. Les petites et moyennes entreprises bénéficient en particulier de nos 24 ans d'expertise.

Trust Payments a une empreinte mondiale, avec plus de 500 personnes réparties dans 11 bureaux soutenant les secteurs d'activité les plus exigeants, de la vente au détail, des voyages et de l'hôtellerie aux cryptomonnaies, aux jeux et aux services financiers. Nous disposons d'un réseau d'acquisition de plus de 50 banques mondiales et de centaines de méthodes de paiement alternatives.

Nous détenons des adhésions principales de Visa et de Mastercard dans l'UE pour des activités transfrontalières, nous sommes autorisés à la fois par la Malta Financial Services Authority et la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et nous détenons des licences dans 6 États américains pour effectuer des paiements réglementés dans le domaine du jeu.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trustpayments.com .

À propos de Feedzai :

Feedzai est la première plateforme RiskOps au monde dédiée à la gestion du risque financier et le leader du marché dans la protection du commerce mondial grâce à la plateforme de gestion des risques basée sur le cloud la plus avancée d'aujourd'hui, propulsée par l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Feedzai assure la transition vers un monde sans numéraire tout en permettant la confiance numérique dans tout type de transaction et de paiement. Les plus grandes banques du monde, les transformateurs et les détaillants les plus importants au monde font confiance à Feedzai afin de protéger des milliards de dollars et gérer les risques tout en améliorant l'expérience client pour les utilisateurs quotidiens, sans compromettre la confidentialité. Feedzai est une société de série D qui a levé 282 millions de dollars à ce jour avec une valorisation actuelle de 1,5 milliard de dollars. Sa technologie protège 900 millions de personnes dans 190 pays. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : feedzai.com .

Contact auprès des médias :

Catarina da Fonseca

Responsable des relations publiques et des communications chez Feedzai

catarina.fonseca@feedzai.com