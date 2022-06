English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.6.2022 KLO 16.00

Huhtamäki laajentaa muotoonpuristettujen kuitupakkausten valmistuskapasiteettiaan Pohjois-Amerikassa osana sitoutumistaan kuitupohjaisten ratkaisujen edistämiseen

Sadan miljoonan dollarin investointi tuotantolaitoksen laajentamiseen on jatkoa Huhtamäen 75-vuotiselle historialle Hammondissa, Indianassa.

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki on ilmoittanut suunnitelmistaan laajentaa muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantolaitostaan Hammondin kaupungissa Indianassa osana laajempaa investointiaan Fiber Solutions -tuotekategoriaansa. Tuotannon odotetaan alkavan laajennuksessa loppuvuodesta 2023. Investoinnin myötä Huhtamäki voi palvella Pohjois-Amerikassa entistä paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaita laajalla valikoimalla kestäviä, täysin kierrätettäviä ja kompostoitavia kuitupohjaisia pakkausratkaisuja, jotka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä pohjoisamerikkalaisesta raaka-aineesta.

"Investointi uuteen valmistuskapasiteettiin, joka sijaitsee nykyisen Hammondin toimipisteemme vieressä, on merkki vahvasta uskostamme alueen tulevaan kehitykseen ja asiakkaidemme – sekä nykyisten että tulevien – jatkuvaan menestykseen. Laajennus mahdollistaa uusien vastuullisten kuitupohjaisten tuotteiden, kuten kananmunapakkausten ja kuppipidikkeiden, valmistamisen. Tuotteet valmistetaan Huhtamäen kehittämillä huippumoderneilla koneilla ja investointi edistää myös tuotantomme tehokkuutta. Osaamisemme keskeisissä pakkausteknologioissa ja vastuullisessa valmistustoiminnassa antaa meille erittäin hyvät mahdollisuudet tukea innovatiivisilla ratkaisuillamme asiakkaitamme heidän vastuullisuusagendansa ja -tavoitteidensa saavuttamisessa", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Investoinnin arvo on lähes 100 miljoonaa dollaria. Tehdaslaajennus on kooltaan noin 23 000 neliömetriä ja se rakennetaan Huhtamäen nykyisen Hammondin tuotantolaitoksen viereen. Huhtamäki on toiminut Hammondissa vuodesta 1948 ja sillä on kaupungissa tällä hetkellä noin 140 työntekijää. Uuden laajennuksen myötä yhtiö odottaa työllistävänsä 100 uutta työntekijää yksikössä, kun se on täysin toiminnassa.

"Meillä on 75-vuotinen historia Hammondin hienossa kaupungissa. Valmistuskapasiteettiamme kasvattava uusi investointi nojaa teknologiseen asiantuntemukseemme. Hyödynnämme myös muiden pohjoisamerikkalaisten yksiköidemme aikaisemmista laajennuksista saatuja oppeja sekä Huhtamäen globaalia osaamista muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistusteknologiasta. Tämän investoinnin myötä voimme palvella asiakkaitamme paremmin kasvavilla Pohjois-Amerikan kulutustavara- ja vähittäistavaramarkkinoilla", sanoo Ann O'Hara, North America -liiketoimintasegmentin johtaja.

"Hammondin kaupunki on erittäin innoissaan yhden ydinyrityksemme laajentumisesta kaupungissamme. Teimme kovasti töitä Huhtamäen tiimin kanssa pitääksemme heidät täällä ja autamme heitä jatkossakin, kun he kasvavat entistäkin vahvemmaksi. Olemme iloisia uudesta investoinnista, uusista työpaikoista ja yhtiön jatkuvasta sitoutumisesta kaupunkiimme", sanoo Hammondin pormestari Thomas M. McDermott Jr.

Huhtamäki työllistää Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä noin 4 400 henkilöä 18 tuotantoyksikössä, joista 17 sijaitsee Yhdysvalloissa ja yksi Meksikossa. Yhtiö on Yhdysvalloissa johtava kuluttajatuotepakkausten, kertakäyttöastioiden ja -aterinten, kuppien, taittopakkausten, säiliöiden, kuljetustuotteiden, alustojen ja tarjoilutuotteiden valmistaja niin ruokapalvelualalla kuin vähittäismarkkinoillakin.

Aiemmin tänä vuonna Huhtamäki ilmoitti Saksan Alfissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa olevan siirtymässä muovituotteiden valmistamisesta sileiden muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantoon vastatakseen muovittomien elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään. Vuonna 2022 Alfin yksikkö suunnittelee korvaavansa yli 2 000 tonnia muovia kuidulla. Tällä modernilla, automatisoidulla tuotantoyksiköllä on tulevaisuudessa valmius valmistaa vuosittain jopa 3,5 miljardia kuitutuotetta. Alfin yksikkö tulee olemaan tuotantokapasiteetiltaan ensimmäinen näin suuren mittakaavan tehdas Euroopassa.

