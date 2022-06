Suur-Tukholman palolaitos valitsi Innofactorin asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 8.6.2022 klo 17.25

Suur-Tukholman palolaitos (Storstockholms brandförsvar) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut. Järjestelmä pohjautuu Innofactor Dynasty tiedon- ja asianhallinnan ratkaisuun.

Asiakkaan hankintapäätöksessään ilmoittama Innofactorin vertailuhinta kahdeksan vuoden sopimuskaudelle on noin 0,35 miljoonaa euroa.

Kyseessä on ensimmäinen Innofactor Dynasty tiedon- ja asianhallinnan järjestelmän myynti Suomen ulkopuolella, mikä tekee siitä Innofactorin liiketoiminnan kannalta merkittävän. Innofactor tiedotti aloittavansa Dynastyn markkinoinnin Ruotsissa syyskuussa 2020.

Suur-Tukholman palolaitos on kunnallinen yhdistys, johon kuuluu Danderydin, Lidingön, Solnan, Tukholman, Sundbybergin, Täbyn, Vallentunaa, Vaxholmin, Värmdön ja Österåkerin kunnat.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

