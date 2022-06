McPhy est heureux d'annoncer sa sélection au sein de l'initiative Tech Leaders d’Euronext, dédiée aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance

French English

Grenoble, le 8 juin 2022 – 17h45 CEST – McPhy Energy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), est fier de rejoindre Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative dédiée aux entreprises Tech de premier plan et à forte croissance.

Le riche écosystème Tech d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises du secteur technologique cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes pré-IPO et une large base d'investisseurs internationaux finançant tous les profils de croissance des entreprises du secteur technologique.

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises de premier plan et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble spécifique de critères d’éligibilité. Ce programme complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur à la prochaine génération de leaders du secteur technologique.

En tant qu’Euronext Tech Leader, McPhy bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les membres tout au long de leur parcours de cotation.

À propos de McPhy Energy Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

