DELTA DRONE INTERNATIONAL SIGNE UN CONTRAT

DE AU$1 M POUR 3 ANS AVEC RED 5 LIMITED

Dardilly – 8 juin 2022 – 18H

Points clés

Rocketmine (WA) Pty Ltd (filiale de Delta Drone International) signe un contrat pour des services de cartographie par drone avec Red 5 Limited (via sa filiale à 100%, Greenstone Resources (WA) Pty Ltd) en Australie-Occidentale .

Contrat de 3 ans avec une « T otal Contract Value » (TCV) de AU $1.01M et des revenus récurrents annuels (ARR) de 336k AU$ pour les services aux mines King of the Hills et Darlot .

Red 5 Limited est un producteur d’or australien coté à la bourse ASX de Sydney avec des mines situées dans les champs aurifères de l’Est de l’Australie-Occidentale.





Delta Drone International Limited (ASX : DLT), fournisseur mondial de drones en tant que service, filiale de la société française Delta Drone, a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat avec Red 5 Limited (via sa filiale à 100% Greenstone Resources (WA) Pty Ltd) en Australie-Occidentale pour les services de cartographie par drone.

Le contrat est d’une durée de trois ans, a une valeur totale du contrat (TCV) de 1 million de dollars australiens et un revenu récurrent annuel (ARR) de 336 000 dollars australiens (facturé mensuellement). Les services sont pour les sites King of the Hills Mine (KOTH) et Darlot Mine.

Le contrat est soumis à une clause de résiliation de 90 jours de préavis plus des frais de sortie de résiliation anticipée d’une valeur équivalente à 3 mois de frais contractuels.

Red 5 Limited est un producteur d’or australien avec des mines établies, situées dans les champs aurifères de l’Est de l’Australie-Occidentale. La Société est cotée à l’Australian Securities Exchange (Ticker: RED).

Red 5 possède et exploite le projet aurifère King of the Hills (KOTH), situé à environ 900 kilomètres au nord-est de Perth, dans la province minière de Leonora-Leinster, en Australie-Occidentale. Red 5 possède et exploite également la mine d’or Darlot située à environ 100 kilomètres au nord de KOTH.

Christopher Clark, CEO de Delta Drone International, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler officiellement avec Red 5 et d’offrir un soutien fréquent en matière de cartographie aérienne qui peut être fourni de manière efficace et efficiente à l’entreprise dans un certain nombre de domaines, y compris pour l’exploitation minière à ciel ouvert, le stockage, la zone de traitement et à des fins environnementales. "

Christian Viguié, PDG de Delta Drone SA précise : « Ce premier contrat d’envergure signé en Australie valide le succès de notre implantation et notre capacité à dupliquer le modèle qui a fait le succès de Rocketmine en Afrique australe. Il contribue à une bonne dynamique commerciale pour l’ensemble du Groupe. En France, plusieurs missions dans le domaine de la sécurité ont été récemment réalisées avec succès, avec la mise en œuvre de systèmes ISS Spotter filaires à l’occasion d’événements à très forte notoriété (meeting aérien de La Ferté-Alais, tournoi de Roland-Garros). Lors du récent Festival de Cannes, un système ISS Spotter filaire était positionné en recours en cas de réquisition de la part des forces de l’ordre. »

À propos de Delta Drone International : Delta Drone International est un fournisseur multinational de services de données, de formation et de solutions technologiques basés sur des drones pour les industries minière, agricole et d’ingénierie. Il fournit des levés aériens et de la cartographie, la sécurité et la surveillance, ainsi que la surveillance des explosions et l’analyse des fragments grâce à un service entièrement externalisé avec IA et traitement rapide des données qui permet aux entreprises clientes de se concentrer sur les opérations au sol tandis que Delta Drone International s’occupe de toute la partie aérienne.

www.dlti.com.au

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

