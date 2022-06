Shield lancerer ny version med robuste eDiscovery-funktioner, der gør det muligt for compliance-teams at fungere bedre

Norwegian Swedish Danish

TEL AVIV, Israel og NEW YORK, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shield (Virksomheden), verdens førende informationsplatform til arbejdspladsen for compliance-teams, offentliggjorde i dag en ny version af sin prisbelønnede, start-til-slut platform for kommunikations-compliance, herunder et branche-definerende eDiscovery-værktøj, der giver virksomheder mulighed for at reagere hurtigt på lovmæssige forespørgsler, samtidig med at teamets effektivitet øges, og der åbnes mulighed for fælles sagsbehandling. Shield 3.1's markedsførende platform er blevet udviklet, forfinet og aktualiseret gennem utallige runder af dybtgående samtaler med compliance-brugere, hvilket resulterede i en moderne, dynamisk platform, der udelukkende er bygget, så nutidens compliance-eksperter hurtigt kan søge og bore sig ned til de rigtige resultater og samtidig få adgang til intelligente analyser og indsigter på tværs af hele eDiscovery-flowet.



Siden pandemien er der sket en hastig vækst i elektroniske kommunikationsapps såsom WhatsApp, Zoom m.m., hvilket har medført massive udfordringer vedrørende data, risici og compliance for regulerede virksomheder, herunder undersøgelser fra myndighederne, og finansielle virksomheder, der står over for potentielle milliardbøder. Elektronisk afdækning (eDiscovery) er en procedure, hvormed finansielle institutioner opbevarer, indsamler, gennemgår og udveksler oplysninger i elektroniske formater, så de kan reagere på revisioner og undersøgelser. Hvis de ikke gør dette i dagens lovgivningsmæssige klima kan det resultere i betydelige bøder og tilbagebetalinger, ansvarsproblemer, tab af markedsadgang, skade på virksomhedens omdømme og meget mere. Med Shield sikrer firmaer ikke kun, at de har adgang til de data, som myndighederne har brug for, men deres eDiscovery-løsning reducerer også firmaets svartid på myndighedernes anmodninger ved at sikre en effektiv indsamling, gennemgang og udtrækning af relevante data.

"En af de ting, vi opdagede gennem vores brugerundersøgelser, var det faktum, at compliance-teams har problemer med eDiscovery, så det fik os til at skabe verdens bedste eDiscovery-platform til compliance", siger Nicole Aviv, produktchef hos Shield. "Shields revolutionerende eDiscovery-løsning inkorporerer AI- og NLP-funktioner i søgningen for at give knivskarpe resultater og drastisk reducere tiden brugt på undersøgelse af compliance. I modsætning til vores konkurrenter fokuserer Shields hurtige søgning, intelligente indsigt og analyser på brugeren og forbedrer den funktionelle effektivitet".

Med en dyb forståelse af kundernes behov og forventninger efter en omfattende brugerundersøgelse leverer Shield 3.1 en ny, bedre compliance-platform, som brugerne vil elske, og som er en betydelig opgradering i forhold til de eksisterende traditionelle leverandører, hvis produkter er ineffektive og forældede. Gennem et tæt samarbejde med kunderne omfatter forbedringerne i Shield 3.1 en ny brugergrænseflade og brugeroplevelse (UI/UX), en drastisk forbedret måde at gennemgå og håndtere advarsler på, opdaterede sagsstyringsfunktioner, nye ud af boksen-rapporter, der er lige til at gå til og en helt gennemsigtig og forklarlig alarmdetaljering.

"Jeg tror helt ærligt, at compliance-teams vil elske denne nye version af Shield, fordi den er udviklet i samarbejde med dem. Vi har talt med vores kunder og brancheledere og prioriteret deres behov, så de kan få en platform, der er optimeret til det nuværende lovgivningsmæssige landskab", siger Shiran Weitzman, direktør og medstifter af Shield. "Alt for ofte nøjes finansvirksomheder med gammeldags, uvenlig software og ender med at hade udseendet, fornemmelsen og funktionaliteten af deres daglige værktøj, men denne seneste version af Shield er et direkte resultat af den konstante feedback og indsigt, vi har fået fra vores værdsatte kunder."



Om Shield

Shield er en avanceret start-til-slut informationsplatform til arbejdspladsen, der gør det muligt for organisationer af enhver størrelse at mindske risici, slippe ud af det ubrugelige, forældede arkiv, forbedre den operationelle effektivitet og reducere omkostningerne til compliance. Shield omdefinerer den måde, hvorpå virksomheder og finansielle institutioner håndterer og mindsker risici ved overholdelse af kommunikationsregler ved at anvende avanceret AI, NLP og visualiseringsfunktioner. Shield er specielt udviklet til nutidens digitale arbejdsmiljø, hvor organisationer står over for mange forskellige risici, herunder økonomisk kriminalitet, beskyttelse af privatlivets fred og fejl og forsømmelser. Læs mere på: https://www.shieldfc.com/.

Mediekontakt

Marissa Fiorentino

shield@fischtankpr.com

FischTank PR