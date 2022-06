Shield lanserer ny versjon med robuste eDiscovery-egenskaper, som gir samsvarsteam muligheten til å arbeide på en bedre måte

Norwegian Swedish Danish

TEL AVIV i Israel, og NEW YORK, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shield (selskapet), verdens ledende informasjonsplattform for samsvarsteam, kunngjorde i dag en ny versjon av sin prisbelønte, komplette samsvarsplattform for kommunikasjon, inkludert et bransjedefinerende eDiscovery-verktøy som gir virksomheter rask respons på regulatoriske spørsmål, øker teamenes effektivitet og muliggjør samarbeidsbasert saksbehandling. Den markedsledende plattformen Shield 3.1 ble utviklet, raffinert og aktualisert gjennom talløse runder med dyptgående samtaler med samsvarsbrukere. Dette ga en moderne, dynamisk plattform som er spesialbygget slik at dagens samsvarsteam raskt kan søke og fastslå de riktige resultatene, samtidig som den gir tilgang til smarte analyser og innsikter gjennom hele eDiscovery-flyten.



Siden pandemien har det spredt seg en rekke elektroniske kommunikasjonsapper som WhatsApp, Zoom og mer, noe som skaper massive mengder data, risiko og samsvarsutfordringer for regulerte virksomheter, inkludert regulatoriske undersøkelser og finansvirksomheter som potensielt kan stå overfor bøter på mange milliarder. Elektronisk oppdagelse (eDiscovery) er en prosedyre der finansinstitusjoner bevarer, innhenter, evaluerer og utveksler informasjon i elektroniske formater, slik at de kan reagere på revisjoner og undersøkelser. Med dagens regulatoriske forhold kan det å mislykkes med dette føre til enorme bøter og straffereaksjoner, erstatningsansvar, tap på markedstilgang, skade på virksomhetens omdømme og mye mer. Med Shield kan virksomheter nå ikke bare sikre at de har tilgang til dataene som regulatoriske myndigheter krever. eDiscovery-løsningen reduserer også virksomhetens responstid på regulatorenes forespørsler ved å tilby effektiv innhenting, evaluering og uthenting av relevante data.

«En av tingene vi oppdaget under brukerundersøkelsene våre, er at samsvarsteam sliter med å utføre eDiscovery, så dette inspirerte oss til å skape verdens beste eDiscovery-plattform for samsvar», uttalte Nicole Aviv, produktdirektør for Shield. «Shields revolusjonerende eDiscovery-løsning inkorporerer AI- og NLP-egenskaper i søket for å gi laserskarpe resultater og drastisk redusere tidsbruken for samsvarsundersøkelser. Til forskjell fra konkurrentene våre fokuserer Shields raske søk, smarte innsikter og analytiske egenskaper på brukeren og forbedrer den operative effektiviteten.»

Shield 3.1 har en dyptgående forståelse av brukernes behov og forventninger, basert på den omfattende brukerundersøkelsen. Dette gir en ny, bedre samsvarsplattform som brukerne vil elske, og er en betydelig forbedring fra de eksisterende systemene som i dag er ineffektive og utdaterte. Gjennom et tett samarbeid med kundene tilbyr Shield 3.1 et nytt brukergrensesnitt (UI) og en ny brukeropplevelse (UX), en drastisk forbedret måte å evaluere og håndtere varsler på, oppdaterte funksjoner for saksbehandling, helt nye rapporter og et fullstendig transparent og lett forståelig varselsystem.

«Jeg er helt sikker på at samsvarsteam vil elske denne nye versjonen av Shield, siden den ble skapt i samarbeid med dem. Vi har fortsatt samtalene med kundene våre og bransjeledere, og vi har prioritert behovene deres. Resultatet er en plattform som er optimert for det gjeldende regulatoriske landskapet», sa Shiran Weitzman, adm.dir. for og medgrunnlegger av Shield. «Altfor ofte må virksomheter ta til takke med gamle, kompliserte programvarer og ender opp med å hate utseendet, følelsen og funksjonaliteten til et viktig verktøy som de bruker hver dag, men denne nyeste versjonen av Shield er et direkte resultat av de konstante tilbakemeldingene og innsiktene vi har fått fra de verdsatte kundene våre.»



Om Shield

Shield er en avansert, komplett informasjonsplattform for arbeidsplassen, som lar organisasjoner av alle størrelser motvirke risikoer, unnslippe tungrodde arkiver, forbedre den operative effektiviteten og redusere kostnadene for samsvarsarbeid. Shield omdefinerer måten virksomheter og finansinstitusjoner arbeider på, og reduserer de kommunikasjonsrelaterte samsvarsrisikoene ved å ta i bruk avanserte AI-, NLP- og visualiseringsfunksjoner. Shield er spesifikt utviklet for dagens digitale arbeidsmiljø, der organisasjoner møter på en rekke risikoer, blant annet økonomisk kriminalitet, personvern og forbudt adferd. Finn ut mer: https://www.shieldfc.com/.

