IT Weapons au palmarès CRN 2022 des 500 plus grands fournisseurs de solutions

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 08 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, une division de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée, a annoncé aujourd’hui que CRNᴹᴰ, une marque de The Channel Company, a nommé IT Weapons à son palmarès 2022 des 500 plus grands fournisseurs de solutions.



Le palmarès CRN annuel des plus grands fournisseurs de solutions d’Amérique du Nord classe les fournisseurs par chiffres d’affaires et fait office de référence pour reconnaître les entreprises les plus prospères du réseau. Le classement de cette année reconnaît des entreprises au revenu combiné de plus de 434 milliards de dollars et à l’influence et à l’incidence impressionnantes tant dans le secteur des TI qu’auprès de leurs partenaires fournisseurs de technologies.

“C’est un honneur de figurer dans cette liste, se félicite Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Cette récompense, la référence en matière de fournisseurs de solutions, est un extraordinaire encouragement pour notre équipe. Elle prouve en outre nos efforts continus pour fournir à nos clients les meilleurs services de TI gérés du secteur. Ensemble, nous explorons les outils et les processus numériques qui améliorent notre préparation au changement et ouvrent la voie à un avenir brillant. ”

“Le palmarès des 500 plus grands fournisseurs de solutions de CRN sert de référence dans l’industrie pour déterminer la crème des intégrateurs de technologies, des fournisseurs de services stratégiques et des entreprises de conseil en TI, ce qui en fait un outil précieux pour les fournisseurs de technologies cherchant à s’associer aux meilleurs fournisseurs de solutions de leur catégorie, affirme Blaine Raddon, président-directeur général de The Channel Company. Félicitations à toutes les entreprises classées pour leurs contributions extraordinaires à la croissance continue et au succès de la filière des TI.”

La liste des entreprises du palmarès CRN 2022 des 500 plus grands fournisseurs de solutions est consultable en ligne au www.CRN.com/SP500 ; un extrait en sera publié dans l’édition de juin de CRN Magazine.

Au sujet d’IT Weapons

En tant que division nationale des services de TI de Konica Minolta, IT Weapons fournit des services TI, des solutions infonuagiques hybrides ainsi que des services de sécurité de l’information, de connectivité, de gestion de l’infrastructure et de soutien technique depuis plus de 20 ans.

Votre partenaire technologique doit être fiable, vous inspirer confiance, travailler avec vos objectifs d’affaires et votre réalité opérationnelle et vous fournir les technologies d’affaires essentielles à vos besoins. Vous pouvez souffler, avec IT Weapons, vos TI sont entre bonnes mains.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Sa gamme complète de solutions tire profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimise les processus opérationnels au moyen de flux de travail automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys pendant 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram !

COORDONNÉES

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca