Shield julkaisee uuden version, jossa on vankat eDiscovery-ominaisuudet, mikä antaa vaatimustenmukaisuustiimeille mahdollisuuden työskennellä paremmin

TEL AVIV, Israel ja NEW YORK, June 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shield (yhtiö), maailman johtava työpaikan älykkyysalusta vaatimustenmukaisuustiimeille, julkisti tänään uuden version palkitusta ja kattavasta viestintäyhteensopivuusalustastaan, sisältäen alan määrittävän eDiscovery-työkalun, joka tarjoaa yrityksille nopean vastauksen viranomaiskyselyihin lisäten siten tiimien tehokkuutta ja mahdollistaen yhteistoiminnallisen tapausten hallinnan. Shield 3.1:n markkinoiden johtava alusta kehitettiin, jalostettiin ja toteutettiin lukemattomien perusteellisten keskustelujen kautta vaatimustenmukaisuuskäyttäjien kanssa. Tämä johti moderniin ja dynaamiseen alustaan, joka on rakennettu yksinomaan siten, että nykypäivän vaatimustenmukaisuusammattilainen voi nopeasti etsiä ja valita oikeat tulokset samalla kun saa käyttöönsä älykkään analytiikan ja oivalluksia koko eDiscovery-virran kautta.



Pandemian jälkeen sähköisen viestinnän sovellukset, kuten WhatsApp, Zoom ja monet muut, ovat yleistyneet. Tämä on aiheuttanut valtavia data-, riski- ja vaatimustenmukaisuushaasteita säännellylle yritystoiminnalle, mukaan lukien sääntelyviranomaisten tutkimukset ja rahoituslaitokset, jonka myötä ne saattavat joutua maksamaan miljardeja sakkoina. Sähköinen tutkimus (eDiscovery) on menettely, jolla rahoituslaitokset säilyttävät, keräävät, tarkistavat ja vaihtavat tietoja sähköisessä muodossa, jotta ne voivat vastata tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos näin ei tehdä nykyisessä sääntely-ilmapiirissä, seurauksena voi olla huomattavia sakkoja ja korvauksia, vastuuongelmia, markkinoille pääsyn menetystä, yrityksen maineen vahingoittumista ja paljon muuta. Shieldin avulla yritykset varmistavat pääsyn sääntelyviranomaisten tarvitsemiin tietoihin. eDiscovery-ratkaisu myös lyhentää yrityksen vastausaikaa viranomaisten pyyntöjen täyttämiseen tarjoamalla tehokkaan asiaankuuluvan tiedon keräämisen, tarkastelun ja poimimisen.

“Yksi käyttäjätutkimuksessa havaitsemistamme asioista oli se, että vaatimustenmukaisuustiimit kamppailevat eDiscoveryn kanssa, mikä sai meidät luomaan maailman parhaan vaatimustenmukaisuuden eDiscovery-alustan", sanoi Nicole Aviv, Shieldin tuotepäällikkö. “Shieldin vallankumouksellinen eDiscovery-ratkaisu yhdistää tekoäly- ja NLP-ominaisuudet hakuun, mikä tuottaa laserkeskeisiä tuloksia ja lyhentää huomattavasti vaatimustenmukaisuuden tutkimiseen kuluvaa aikaa. Toisin kuin kilpailijamme Shieldin nopea haku, älykkäät näkemykset ja analytiikka keskittyvät käyttäjään ja parantavat toiminnallista tehokkuutta.”

Shield 3.1 ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset kattavan käyttäjätutkimuksen jälkeen, joten se tarjoaa uuden ja paremman vaatimustenmukaisuusalustan, johon käyttäjät tulevat ihastumaan. Se on myös huomattava parannus vanhoista tehottomista ja vanhentuneista toimittajista. Shield 3.1:n tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa laadittuja parannuksia ovat muun muassa uusi käyttöliittymä ja käyttökokemus (UI/UX), huomattavasti parannettu tapa tarkastella ja käsitellä hälytyksiä, päivitetyt tapaustenhallintatoiminnot ja uudet, valmiit raportit sekä täysin läpinäkyvä ja selitettävissä oleva hälytysten perustelu.

“Uskon todella, että vaatimustenmukaisuustiimit tulevat ihastumaan tähän uuteen Shield-versioon, koska se on rakennettu yhdessä heidän kanssaan. Olemme jatkaneet keskustelua asiakkaidemme ja alan johtajien kanssa ja priorisoineet heidän tarpeitaan, jotta he saisivat alustan, joka on optimoitu nykyiseen sääntely-ympäristöön", sanoi Shiran Weitzman, Shieldin toimitusjohtaja ja kanssaperustaja. “Liian usein rahoituslaitokset tyytyvät arkaaisiin, ei-ystävällisiin ohjelmistoihin ja lopulta vihaavat päivittäisen työkalunsa ulkoasua, tuntumaa ja toimivuutta, mutta tämä Shieldin uusin versio on suora tulos jatkuvasta palautteesta ja oivalluksista, joita olemme saaneet arvostetuilta asiakkailtamme.”



Tietoa Shieldistä

Shield on edistynyt ja kattava työpaikan älykkyysalusta, jonka avulla kaikenkokoiset organisaatiot voivat lieventää riskejä, paeta umpikujaan johtavaa arkistoa, parantaa toiminnallista tehokkuutta ja pienentää vaatimustenmukaisuuskustannuksia. Shield määrittelee uudelleen tavan, jolla yritykset ja rahoituslaitokset hallitsevat ja vähentävät viestinnän vaatimustenmukaisuusriskejä käyttämällä kehittyneitä tekoäly-, NLP- ja visualisointiominaisuuksia. Shield on suunniteltu erityisesti nykypäivän digitaaliseen työympäristöön, missä organisaatiot kohtaavat useita riskejä, kuten talousrikollisuutta, salamyhkäisyyttä ja väärinkäytöksiä. Lisätietoja osoitteessa: https://www.shieldfc.com/.

Mediayhteystiedot

Marissa Fiorentino

shield@fischtankpr.com

FischTank PR