Converge Technology Solutions Corp. reçoit le prix Partenaire Advantage 2022 de Pure Storage

TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 08 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer l'obtention du prix Partenaire Advantage 2022 de Pure Storage qui lui sera décerné au forum des partenaires Pure Storage Americas, le 7 juin, à Los Angeles.



Entreprise totalement centrée sur ses partenaires, Pure Storage récompense chaque année ses partenaires mondiaux et régionaux qui ont réalisé des ventes, une croissance et une innovation record au cours de l'année écoulée. Converge se voit décerner le titre de partenaire Advantage 2022 pour avoir fourni des technologies et des solutions innovantes de stockage et de gestion des données à des clients de tout le pays.

« Converge tire une grande fierté de sa désignation de partenaire Advantage de l'année Pure Storage, déclare le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. À la même époque l'année dernière, nous avions obtenu le statut de partenaire Elite. Il est réjouissant de constater la formidable croissance et le partenariat qui s'est établi entre nos deux équipes en si peu de temps. Félicitations à l'équipe de Converge! Ce sont vos réalisations et votre dévouement envers les clients qui ont rendu cette distinction possible. Nous sommes impatients de connaître les futurs succès qui découleront de notre partenariat avec Pure. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.