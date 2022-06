10 postes ouverts chez Synapse développement sur les 12 prochains mois

Synapse développement, expert de l’intelligence artificielle appliquée aux textes, annonce une campagne de recrutement pour soutenir sa forte croissance. Les opportunités sont proposées au siège de l’entreprise sur Toulouse.

Depuis 1994, Synapse Développement allie expertise linguistique et Intelligence artificielle pour proposer des solutions innovantes à ses clients. Reconnu pour ses technologies de compréhension profonde du langage, Synapse est identifié comme un acteur majeur de l'écosystème des agents conversationnels (ou chatbots) actuellement en pleine effervescence. La solution Chatbot by Synapse est la première solution au monde à proposer un chatbot créé sans saisie manuelle. Grâce à la technologie de « Machine Reading », propriétaire de Synapse, la base de connaissances du bot est générée automatiquement à partir de la documentation du client.

Ces différents éléments permettent à l’éditeur de se distinguer sur son marché et d’accompagner efficacement ses clients dans la mise en œuvre de projets à très forte valeur ajoutée atour de l’IA appliquée aux textes. En rejoignant Synapse Développement, les futurs collaborateurs pourront évoluer au sein d’une entreprise de référence qui propose des missions passionnantes. Enfin, Synapse Développement offre à ses équipes l’assurance de travailler dans un environnement dynamique qui porte un projet innovant et soutenu par les plus grandes entreprises.

Quelques postes ouverts chez Synapse Développement :

CDI – Business Developer Senior (H/F) : https://www.synapse-developpement.fr/offre-demploi-directeur-commercial-pme-f-h/

CDI – Ingénieur développement Web JS (H/F) : https://www.synapse-developpement.fr/2021/06/02/cdi-ingenieur-developpement-web/

ALTERNANCE – Développement Web JS (H/F) : https://www.synapse-developpement.fr/2021/06/02/alternance-technicien-de-maintenance-informatique/

ALTERNANCE – Technicien maintenance informatique (H/F) :ttps://www.synapse-developpement.fr/alternance-developpement-web-java-script/

