EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 31.05.2022 19,0549 eurot, suurenedes mai jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.05.2022 seisuga 20,24 eurot. EPRA NAV suurenes mais samuti 0,8% võrra.

Mais teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 112 tuhat eurot, mis on 10 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Suurenemine tuli peamiselt Valkla hooldekodu kinnistu esimesest täiskuu üürist. Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 981 tuhat eurot (aprillis: 963 tuhat eurot).

2022. aasta viie kuu jooksul on fond teeninud kokku 5 498 tuhat eurot üüritulu ning 4 851 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta viie kuu jooksul, oli kokku 4 547 tuhat eurot (12% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus 31% kõrgem.

Fondi selle aasta esimese viie kuu EPRA kasum aktsia kohta on 79,03 senti (3,7% rohkem kui eelmisel aastal). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,8% (eelmisel aastal: 12,3%)

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.05.2022 seisuga 96,657 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus