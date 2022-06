Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2022

English Danish

Strategien for statens udstedelser fastholdes

For at sikre kontinuitet i statens udstedelser fastholdes sigtepunkterne for obligationsudstedelser på 65 mia. kr. og de kortfristede låneprogrammer på 35 mia. kr.



Højt kontoindestående sikrer fleksibilitet i udstedelsesomfanget

Hvis efterspørgslen er begrænset i resten af året, giver et højt kontoindestående staten mulighed for at vælge at udstede mindre end det udmeldte sigtepunkt.



Åbning af inflationsindekseret obligation i september

Efter åbningen forventes den nye indeksobligation udbudt regelmæssigt på auktioner og i ombytningsoperationer.



