GeoJunxion (GOJXN.AS) informeert dat er wijzigingen zijn in de scope en tijdslijn van het project rondom autonoom rijden en het wordt nog steeds beoordeeld.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, Nederland, 9 juni 2022 – Update m.b.t. het persbericht van 14 maart 2022 over de deelname aan een consortium van bedrijven voor een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden, laat GeoJunxion (GOJXN.AS) weten dat er wijzigingen zijn in scope en tijdslijn van het project: GeoJunxion verwacht dat haar bijdrage aan de eerste fase van het project zal worden verminderd en pas later vereist zal zijn. De reikwijdte, de tijdslijn, de fasering en de verdeling van de werkzaamheden zal worden herzien. Er zal een update worden uitgebracht wanneer er verdere relevante informatie beschikbaar is.





---EINDE---

About GeoJunxion

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services. GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS.

GeoJunxion Press Contact

Tel: +31 (0)10 885 1200

Email: info@geojunxion.com





Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.