Mediaocean annonce les résultats de son rapport sur le marché pour le premier semestre 2022

NEW YORK, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean (www.Mediaocean.com), la plateforme stratégique pour la publicité omnicanale, a publié son rapport sur le marché pour le premier semestre 2022.



Le rapport souligne les plus grands problèmes auxquels les spécialistes du marketing sont confrontés, notamment l'adoption de solutions d'identité émergentes ainsi que le media planning cross canal et la mesure nécessaire qui en résulte.

Plus particulièrement, les conclusions de la nouvelle étude montrent une préoccupation claire portant sur la manière dont l'industrie de la publicité adoptera des solutions de gestion d’identité respectueuses de la vie privée dans un environnement qui vont se passer de cookies tiers.

Les spécialistes du marketing qui ont répondu à l'enquête 2022 affirment qu'ils sont particulièrement concentrés sur la réconciliation d'une vue composées de signaux multiples des audiences digitales, une vision qui s'est considérablement réduite avec le déclin des cookies tiers et d'autres identifiants.

Malgré ces défis, les spécialistes du marketing font preuve d'optimisme quant à l'avenir des nouvelles solutions sans cookies tiers. Lorsqu'on leur demande quelles innovations technologiques marketing auront le plus d'impact sur la publicité en 2022, la plus grande partie des répondants (26 %) ont cité des mesures centrées sur des méthodes non basées sur les cookies tiers, telles que le mix-modeling, les méthodes d'apprentissage fédérées, les panels, etc. Dans le même temps, 22 % des personnes interrogées estimaient que les améliorations apportées au media planning et à l'exécution intégrées des médias seraient les plus efficaces.

« 2021 a été une année imprévisible pour les spécialistes du marketing, tandis que 2022 affiche une demande refoulée contrebalancée par l'incertitude économique. Notre recherche reflète l'optimisme prudent des leaders de l'industrie alors qu'ils essaient de s'adapter aux avancées technologiques qui vont vite », a commenté John Nardone, président de Mediaocean.

« Notre enquête a révélé que 60 % des spécialistes du marketing sont confiants quant à la viabilité des solutions sans cookies tiers, ce qui est proche de ce que nous avions observé au quatrième trimestre 2021. Il est encourageant de constater que nos répondants maintiennent une perspective positive alors que nous entamons le second semestre de l'année. »

Lorsqu'on les interroge sur leur domaine de préoccupation le plus important en ce qui concerne les médias et le marketing, 24 % citent un « déclin de la capacité à mesurer l'efficacité sur les plateformes technologiques et l’Open Web» comme étant leur plus grande crainte. 21 % ont fait référence à la « rétention des talents et à l'accès à l'expertise », ce qui place le recrutement des bonnes personnes et des bonnes équipes comme la deuxième principale préoccupation, tandis que 16 % ont cité le « manque de préparation pour un avenir sans cookies tiers ». D'autres résultats clés montrent que l'industrie de la publicité poursuit ses investissements dans les canaux numériques. La télévision connectée est en passe de connaître une croissance massive avec une augmentation de 60 % des budgets aux Etats-Unis, et 70 % des annonceurs augmentent leurs budgets pour le display et la vidéo. Dans le même temps, le secteur des réseaux sociaux est le plus rapide dans l'ensemble, 72 % prévoyant d'augmenter leurs budgets cette année.

Lorsque l'on a demandé aux répondants quelles étaient les plus grandes opportunités d'améliorer l'exécution sur les canaux sociaux, nous avons obtenu une égalité entre de meilleurs outils de création et de production, une résolution de l'identité dans le paid social à travers plusieurs plateformes en même temps et de meilleures performances publicitaires.

L'enquête a été menée en utilisant TechValidate pour recueillir des réponses auprès de plus de 600 leaders de marques, agences, fournisseurs de média et entreprises technologiques sur les problèmes les plus urgents du secteur de la publicité. Il s'agit du deuxième rapport sur le marché publié par Mediaocean, dont la première édition a été publiée à la fin de l'année 2021.

Rendez-vous sur www.Mediaocean.com/Market-Report-H1-2022 pour télécharger le rapport sur le marché complet pour le premier semestre 2022 de Mediaocean.

