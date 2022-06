Andelsejermøde i SKAGEN Avkastning

Andelsejerne i SKAGEN Avkastning indkaldes hermed til andelsejermøde for at behandle forslag til ændring i vedtægternes § 3 Regler for investering af værdipapirfondens midler og § 5 Omkostninger.

Du finder den detaljerede indkaldelse, stemmeseddel og fuldmagt på SKAGENs norske hjemmeside www.skagenfondene.no .

Mødet afholdes 24. juni 2022 kl. 14 i SKAGENs lokaler i Stavanger: Skagen 3 (5. sal på Torgterrassen).

Du kan forhåndsstemme ved at indsende stemmesedlen via e-mail legal@@skagenfondene.no eller med almindelig post til SKAGEN AS, Postboks 160, N-4001 Stavanger, Norge. Stemmesedlen skal være SKAGEN i hænde senest d. 22. juni 2022.

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, Adm. Direktør Henrik Rasmussen, Kundechef