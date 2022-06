English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.6.2022 klo 10.15



NoHo Partners Oyj organisoi johtoryhmäänsä uudelleen



NoHo Partners Oyj on uudelleen organisoinut johtoryhmänsä rakennetta vauhdittaakseen uutta kasvustrategiaansa. Tehdyillä muutoksilla yhtiö hakee selkeämpää tulosvastuuta ja resurssien tehokasta kohdentamista strategisten kasvualustojen taakse. Samalla yhtiö vahvistaa maajohtoryhmien kokoonpanoa ja tulosvastuuta sekä panostaa Fast Food -liiketoiminnan tulevaisuuden kasvuun ja kansainvälistymiseen. Konsernitoimintoihin keskitetään yhtiön strategia ja sen toteuttaminen, rahoitus, yritysostot ja keskitetty hankintatoimi.

Konsernin toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana jatkaa Aku Vikström. Konsernin johtoryhmän muut jäsenet ovat varatoimitusjohtaja Jarno Suominen, talousjohtaja Jarno Vilponen ja uutena jäsenenä Fast Food -liiketoiminnan johtaja Tuomas Piirtola, jonka tehtävänä on kehittää skaalautuvaa brändiliiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Piirtola, KTM, MBA (s. 1980), siirtyy tehtäväänsä Jysk Oy:n Suomen maajohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kansainvälisen kuluttajatuoteyhtiö Reckitt Benckiser Plc:n johtajana Suomessa ja Keski-Euroopassa, kansainvälisissä johtotehtävissä Tamro Oyj:ssä ja konsulttina McKinsey & Companyssa.



Lisäksi yhtiö on perustanut neljä tulosvastuullista johtoryhmää Suomen, Norjan, Tanskan ja Fast Food -liiketoiminnan johtoon.

Suomen maajohtajaksi on nimitetty varatoimitusjohtaja Jarno Suominen, Norjan maajohtajaksi NoHo Norway AS:n toimitusjohtaja Karl-Henning Svendsen ja Tanskan maajohtajaksi Nordic Hospitality Partners Denmark AS:n toimitusjohtaja Daniel Vesti Knuttel. Aiemmin kansainvälisten liiketoimintojen johtajana toiminut Juha Helminen jatkaa yhtiön neuvonantajana kansainvälisissä yrityskaupoissa. Maajohtajat ja Fast Food -liiketoiminnan johtaja raportoivat tehtävissään konsernin toimitusjohtajalle.

Uusi johtoryhmärakenne astuu voimaan välittömästi.



Konsernin johtoryhmä 9.6.2022 alkaen:

Aku Vikström

Konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja



Jarno Suominen

Konsernin varatoimitusjohtaja, Suomen maajohtaja



Jarno Vilponen

Konsernin talousjohtaja



Tuomas Piirtola

Fast Food -liiketoiminnan johtaja

Suomen johtoryhmä 9.6.2022 alkaen:



Jarno Suominen

Konsernin varatoimitusjohtaja, Suomen maajohtaja ja Suomen johtoryhmän puheenjohtaja

Jarno Vilponen

Konsernin talousjohtaja

Anne Kokkonen

Henkilöstöjohtaja

Tanja Virtanen

Liiketoimintajohtaja

Benjamin Gripenberg

Liiketoimintajohtaja



Paul Meli

Liiketoimintajohtaja

Uusina jäseninä Suomen johtoryhmään on nimitetty lisäksi:



Pauli Kouhia

Kehitys- ja hankintajohtaja

Henri Virlander

Kaupallinen johtaja

Norjan johtoryhmä 9.6.2022 alkaen:



Karl-Henning Svendsen

Norjan maajohtaja, Norjan johtoryhmän puheenjohtaja



Eddy Egizarian

Talousjohtaja



Morten Usterud

Kehitysjohtaja



Emma Vernon

Ravintolatoimen johtaja



Anders Thorbjornsen

Ravintolatoimen johtaja



Jon Arne Høgset

Ravintolatoimen johtaja

Kaja M. Holmesland

Ravintolatoimen johtaja

Tanskan johtoryhmä 9.6.2022 alkaen:



Daniel Vesti Knuttel

Tanskan maajohtaja, Tanskan johtoryhmän puheenjohtaja



Eddy Egizarian

Talousjohtaja



Helena Small

Ravintolatoimen johtaja



Anna Fauser

Ravintolatoimen johtaja

Fast Food -johtoryhmä 9.6.2022 alkaen:



Tuomas Piirtola

Fast Food -liiketoiminnan johtaja, Fast Food -johtoryhmän puheenjohtaja



Kaj Fagerholm

Talousjohtaja



Anne Kokkonen

Henkilöstöjohtaja



Tero Kaikkonen

Operatiivinen johtaja



Peter Fagerholm

Neuvonantaja, partneri

Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, Suomen maajohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.