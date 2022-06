L'agence allemande de e-commerce creativestyle rejoint le groupe Smile, un leader européen du numérique et de l'open source, avec l'appui de Keensight Capital

English French

creativestyle GmbH, basée à Munich (Allemagne), rejoint le groupe Smile, un leader technologique européen de l'open source. creativestyle se développera sur le marché allemand avec le soutien de son entité polonaise, et bénéficiera de l'expertise de Smile pour renforcer son offre client.

Le projet bénéficie du soutien actif de la direction des deux entreprises ainsi que des actionnaires du groupe Smile : Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout1, et Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout.

Smile et creativestyle associent ainsi leur expertise et savoir-faire en matière de technologies open source dans les domaines des services numériques et du e-commerce afin d'innover et de répondre au mieux aux attentes de leurs clients en Allemagne et dans les pays germanophones. L'objectif de cette opération est de se développer sur ces marchés en alliant l'expertise de creativestyle aux capacités, technologies et solutions de Smile, tout en s’appuyant sur la présence du groupe à l’international.

creativestyle fera partie du groupe Smile, un leader européen l’open digital et de l’open source (conseil, innovation, intégration, infrastructure). Smile contribue chaque année à des centaines de projets numériques stratégiques pour les plus grands comptes français et européens via des solutions et concepts innovants de haut niveau.

Fondée en 2001, creativestyle est basée à Munich et possède des bureaux à Hambourg, Cracovie et Rybnik. Avec une équipe de plus de 85 experts numériques, creativestyle est l'une des principales agences allemandes de conseil, d'intégration backend, d'opérations et d'expérience client dans le secteur du e-commerce, pour lesquelles elle est régulièrement récompensée par des prix, comme celui des Shop Usability Awards.

L'acquisition de creativestyle s'inscrit dans la ligne du plan stratégique Open Arrow de Smile, qui vise en particulier à accroître la couverture géographique du groupe. creativestyle bénéficiera de la poursuite du développement de Smile à l'échelle internationale, avec le soutien de ses actionnaires dans cette démarche. creativestyle, grâce à son entité polonaise et à l’ensemble de ses experts, renforcera les compétences et le savoir-faire du groupe Smile.

Marc Palazon, PDG du groupe Smile, déclare : « L'entrée sur le marché allemand est déterminante pour renforcer le leadership de Smile dans le domaine de l'open source en Europe. Nous sommes convaincus que la création d'un champion européen du digital et de l’open source contribuera fortement à la réussite de nos clients et partenaires. creativestyle a fait preuve d’une croissance rapide, notamment grâce à ses capacités en Pologne et à son expertise de haut niveau. Smile et creativestyle partagent une culture d'entreprise et un état d'esprit similaires, qui ont été déterminants dans la mise en place de ce partenariat. Nous sommes impatients de travailler avec les managers et les équipes exceptionnelles de creativestyle. »

Jaromir Fojcik et Krzysztof Daniel, fondateurs et dirigeants de creativestyle, ajoutent : « Nous sommes heureux de poursuivre le développement de notre stratégie open source avec Smile. En plus de nos services actuels de conseil et de développement web dans le secteur B2C, nous allons développer notre offre B2B et nos solutions numériques dans toute la région germanophone. De plus, nous augmenterons fortement nos capacités d'intervention à distance, afin de garantir à nos clients, où qu'ils soient, l'accès à une vaste équipe de développeurs, dans un contexte où les experts qualifiés se font rares. Rejoindre Smile nous offre la formidable opportunité de réaliser des projets ambitieux pour de grands comptes à l’échelle l'internationale. »

Stanislas de Tinguy, associé chez Keensight Capital, conclut : « Nous sommes fiers d'accompagner Smile dans cette nouvelle étape de son développement international et ce, dans le cadre du plan stratégique Open Arrow. Suite aux récentes acquisitions d'UX-Republic et d'alter way, ce nouveau build-up sera déterminant pour renforcer la position de Smile en tant que leader européen des solutions numériques open source à forte valeur ajoutée. Cette acquisition est une étape clé dans la stratégie de croissance ambitieuse de Smile. »







1 Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.