Bombardier annonce que le regroupement d’actions prendra effet le 13 juin 2022

English French

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) (« Bombardier » ou la « Société ») a confirmé aujourd’hui que le regroupement précédemment annoncé des actions classe A (droits de vote multiples) (les « actions classe A ») et des actions classe B (droits de vote limités) (les « actions classe B ») émises et non émises de la Société, à raison d’une (1) action postérieure au regroupement contre vingt-cinq (25) actions classe A ou classe B préalables au regroupement (le « regroupement d’actions ») est en cours et prendra effet le 13 juin 2022 (la « date de prise d’effet »).



Ainsi, les actions classe A et les actions classe B regroupées de la Société devraient commencer à être négociées à la TSX à ou vers la date de prise d’effet. Comme il a été annoncé auparavant, les actions classe A et les actions classe B continueront d’être inscrites à la cote de la TSX sous les symboles « BBD.A » et « BBD.B », respectivement, mais les actions classe A et les actions classe B postérieures au regroupement seront considérées comme une substitution d’inscription et auront de nouveaux numéros CUSIP et ISIN.

Le regroupement d’actions réduira le nombre d’actions classe A et d’actions classe B émises et en circulation de la Société, le faisant passer d’environ 308 734 229 actions classe A et 2 134 347 470 actions classe B à environ 12 349 369 actions classe A et 85 373 898 actions classe B.

De plus amples renseignements sur le regroupement d’actions figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2022 de Bombardier disponible sur SEDAR et sur le site Web de Bombardier.

Services aux investisseurs Computershare inc., l’agent des transferts de la Société, agira à titre d’agent d’échange pour le regroupement d’actions. Les actionnaires inscrits de la Société recevront une lettre d’envoi de l’agent d’échange à l’égard du regroupement d’actions et chaque actionnaire inscrit devra la remplir et la signer. Si un actionnaire inscrit ne reçoit pas de lettre d’envoi relativement à ses actions classe A ou à ses actions classe B, selon le cas, des modèles de lettres d’envoi seront disponibles sur SEDAR et sur le site Web de Bombardier. La lettre d’envoi contiendra des instructions sur la remise des certificats représentant les actions classe A ou les actions classe B, selon le cas, de l’actionnaire inscrit.

Les actionnaires non inscrits qui détiennent leurs actions classe A et/ou leurs actions classe B par l’intermédiaire notamment d’une banque, d’une société de fiducie, d’un courtier en valeurs mobilières ou d’un courtier doivent noter que ces intermédiaires peuvent avoir leurs propres procédures de traitement relativement au regroupement d’actions, qui peuvent différer de celles décrites ci-dessus pour les actionnaires inscrits. Les actionnaires non inscrits qui ont des questions devraient communiquer avec leur intermédiaire pour obtenir de plus amples renseignements.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier



Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information