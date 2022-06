Huit Canadiens sur dix sont préoccupés par les conséquences de la désinformation sur les décisions des parents au sujet de la santé de leurs enfants

English French

OTTAWA, Ontario, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage d’opinion publique, après plus de deux ans de lutte contre une pandémie mondiale, les parents font toujours face à la désinformation sur la santé des enfants.

Le sondage révèle que 82 % des parents sont préoccupés par les conséquences de la désinformation sur les décisions que les parents prennent au sujet de la santé de leur enfant.

Parmi les personnes interrogées, 40 % disent avoir vu des informations erronées au sujet de la santé des enfants dans les médias sociaux, et 28 % disent avoir entendu de telles informations de la part de leurs proches.

Lorsqu’il s’agit de la santé de leurs enfants, les parents veulent prendre les meilleures décisions qui soient, et demandent à tous les ordres de gouvernement un accès à des renseignements fiables plus accessibles, actuels et fondés sur des données probantes.

Un récent sondage, mené par Abacus Data en partenariat avec Santé des enfants Canada et Directeurs de pédiatrie du Canada, révèle que plus de 90 % des parents souhaitent que le gouvernement prenne davantage de mesures pour fournir de l’information sur la santé et investir dans la recherche propre aux enfants et aux jeunes.

« Les enfants ont été largement exclus des discussions tout au long de la pandémie, les communications de santé publique visant principalement la population adulte du Canada », déclare Emily Gruenwoldt, présidente et chef de la direction de Santé des enfants Canada, et directrice administrative, Directeurs de pédiatrie du Canada. « Les parents ont dû se débrouiller pour trouver des sources d’information crédibles et fondées sur des données scientifiques pour tous les aspects – des mesures de santé et de sécurité publiques à la vaccination – et les enfants canadiens en paient le prix. »

Alors que le Canada prévoit déployer les doses de rappel pour adultes et est sur le point d’approuver la vaccination des enfants de 0 à 5 ans, la majorité des jeunes enfants ne reçoivent toujours qu’une seule dose d’un vaccin contre la COVID-19. Les taux de couverture vaccinale au Canada montrent que seulement 41 % des enfants de 5 à 11 ans sont entièrement vaccinés, contre 85 % des adultes. Aussi, la couverture des autres vaccins essentiels pour l’enfance – ainsi que ceux administrés aux jeunes et aux adolescents – a chuté pendant la pandémie.

« Cet écart dans la couverture vaccinale des enfants et des jeunes du Canada est profondément troublant et inacceptable », déclare Bruce Squires, président du conseil d’administration de Santé des enfants Canada et président de l’Hôpital pour enfants McMaster. « Avec l’approbation prochaine des vaccins pour les enfants de 0 à 5 ans, nous avons une autre occasion de bien faire les choses et d’améliorer la vaccination globale chez les enfants du Canada. Pour réussir, les parents doivent avoir accès à l’information sur la santé dont ils ont besoin, et cette information doit provenir de sources fiables. »

Selon le sondage, les parents affirment que les hôpitaux pour enfants sont la source la plus fiable dont ils disposent pour obtenir des renseignements crédibles sur la santé des enfants et des jeunes. Par ailleurs, entre les médias sociaux et les réseaux de pairs, les parents peuvent être influencés par des sources moins crédibles avant de connaître les faits et les preuves dont ils ont besoin. Près de 90 % des parents veulent qu’on investisse davantage pour aider les hôpitaux pour enfants et d’autres organismes de santé pour les enfants et les jeunes à communiquer de l’information sur la santé des enfants et des jeunes.

« Les parents disent aux gouvernements de tous les ordres que nous devons faire plus et mieux », ajoute madame Gruenwoldt. « Santé des enfants Canada voit d’un bon œil la décision du comité de la santé de la Chambre des communes d’entreprendre, dès ce mois-ci, une étude sur la santé des enfants en tenant compte des effets de la pandémie. Ce n’est toutefois que la première étape d’un long processus, et les parents ne peuvent pas se permettre d’attendre. Les enfants et les jeunes doivent être une priorité absolue alors que les gouvernements élaborent des plans, des politiques et des communications de santé publique pour guider la reprise après la pandémie. »

À propos de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale qui représente les organismes de prestation de services de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes. Par l’entremise de partenariats fructueux, Santé des enfants Canada fait progresser l’excellence et l’innovation dans les systèmes de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes.

À propos de Directeurs de pédiatrie du Canada

L’organisme Directeurs de pédiatrie du Canada représente les chefs (directeurs) de pédiatrie des 17 écoles de médecine canadiennes. Collectivement, ils assurent un leadership national en matière de recherche et d’éducation afin de promouvoir la santé et les soins de santé des enfants et des jeunes au Canada.

