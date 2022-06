Appel à l'unithé : Les Thés DAVIDsTEA lancent un nouveau partenariat qui redonne avec Tea Horse

English French

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq :DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont heureux d'annoncer le lancement de leur nouveau mélange Manoomin à l'érable, créé en partenariat avec l'entreprise de thés Tea Horse, maintenant offert dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA du Canada, de même qu'en ligne à davidstea.com.

En collaboration avec Tea Horse, une entreprise de thé dirigée par une femme autochtone, Les Thés DAVIDsTEA ajoutent un nouveau thé unique à leur collection, le mélange Manoomin à l'érable. Ce mélange de thé noir soyeux et réconfortant, rehaussé d'une touche d'érable, de vanille et de petits fruits, doit son nom à ses notes grillées de manoomin.



Manoomin (prononcez Ma-NO-mine) signifie « riz sauvage » en ojibwé, et sa traduction littérale est « la bonne semence ». Ce grain ancestral pousse à l'état sauvage, sans manipulation humaine, et est récolté à la main dans les régions reculées du nord du Canada.

« Dans les cultures autochtones, les feuilles, les racines, les fleurs et les grains sont infusés pour faire du thé », a déclaré Tea Horse. « En tant qu'entreprise de thé autochtone, notre utilisation du manoomin (riz sauvage) comme ingrédient clé dans nos mélanges de thé honore et perpétue les traditions des peuples autochtones de l'Amérique du Nord. »

Les Thés DAVIDsTEA sont fiers d'annoncer que 10 % des recettes de vente du mélange Manoomin à l'érable seront remis au David Suzuki Institute pour appuyer les communautés autochtones grâce au programme Reconciling Ways of Knowing. Ce programme dirigé par des Autochtones vise à faciliter les conversations entre les Autochtones (et leurs gouvernements) et les Canadiens (et leurs gouvernements) afin de travailler ensemble de manière à inclure les voix et savoirs autochtones. « Les partenariats sont essentiels pour créer des liens et approfondir notre compréhension des savoirs autochtones, afin de travailler vers la réconciliation », a affirmé David Suzuki, cofondateur, avec son épouse Tara Cullis, du David Suzuki Institute.

En tant que marque et entreprise non autochtone, il est important pour Les Thés DAVIDsTEA de partager leur amour du thé et de faire résonner la voix de personnes autochtones et leurs entreprises. L'importance que Tea Horse accorde au respect et à la préservation de la nature sauvage de ses ingrédients concorde avec les valeurs fondamentales de Les Thés DAVIDsTEA : l'authenticité, la durabilité et la positivité.

« Notre collaboration avec Tea Horse a été une expérience vraiment gratifiante, car nous avons été en mesure de partager notre créativité, nos connaissances et notre passion pour le thé au Canada », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « La possibilité de partager avec les communautés autochtones par l'entremise du David Suzuki Institute raffermit nos efforts visant à favoriser une communauté du thé plus inclusive et plus diversifiée à l'échelle locale. »

Ce mélange spécial qui redonne, emballé dans un sac entièrement compostable, est offert seulement pour un temps limité en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

