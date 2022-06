BioNTech gibt Update zu Plänen für Produktion und Entwicklung von mRNA-Impfstoffen in Afrika

English German

MAINZ, Deutschland, 9. Juni 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“) wird ihre afrikanischen Partner zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent begrüßen und dort über den gemeinsamen Aufbau von mRNA-Produktionsstätten und über die Pläne zur Impfstoffentwicklung informieren. Die Veranstaltung umfasst auch den Spatenstich für BioNTechs erste afrikanische mRNA-Produktionsstätte in Kigali, Ruanda. Bis Ende 2022 sollen die ersten BioNTainer-Module dorthin geliefert werden.

Auf Einladung von Präsident Paul Kagame von Ruanda werden mehrere Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter der Afrikanischen Union, der Europäischen Union und der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) erwartet. Die Veranstaltung findet am 23. Juni 2022 um ca. 11:30 Uhr MEZ / 05:30 Uhr ET statt. Eine begrenzte Anzahl von akkreditierten Medienvertretern wird an der Veranstaltung teilnehmen können. Interessierte Journalistinnen und Journalisten werden gebeten, eine E-Mail mit dem Betreff „BioNTainer in Afrika“ zu senden.

Im Februar 2022 stellte BioNTech seinen Ansatz für eine skalierbare Impfstoffproduktion vor. Das Unternehmen hat schlüsselfertige mRNA-Produktionsanlagen auf der Grundlage einer Containerlösung namens „BioNTainer“ entwickelt und hergestellt. BioNTech plant in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Land und der Afrikanischen Union, BioNTainer ebenfalls an Senegal und gegebenenfalls Südafrika zu liefern.

