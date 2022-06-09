Pravin Rao、Ashish Gupta博士和Jairaj Purandare博士加入英谛捷董事会，并提升其公司治理实践

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印度班加罗尔和美国新泽西州普林斯顿, June 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术先导型医疗保健解决方案提供商英谛捷（Indegene）今日宣布，任命Pravin Rao、Ashish Gupta博士和Jairaj Purandare博士这三位业内知名人士担任公司董事会独立董事。



他们汇集了用于建立全球规模组织的深厚专业知识和强大董事会经验，以提升英谛捷的公司治理实践。Pravin Rao曾担任印孚瑟斯（Infosys）首席运营官，他于1985年加入该公司后逐级晋升。他是印度工业联合会（CII）全国理事会和印度国家软件与服务公司协会（NASSCOM）执行理事会的成员。他还曾在2020至2021财年担任NASSCOM主席。Ashish Gupta博士是Helion Ventures Partners的联合创始人兼高级董事总经理，曾供职于Pubmatic、Simplilearn、Gupshup、Infoedge（Naukri）和印度斯坦联合利华公司（Hindustan Unilever）的董事会。他与合作伙伴联合创办了两家成功的公司：Tavant Technologies和Junglee（随后被亚马逊收购）。Jairaj Purandare是JMP Advisors Pvt Ltd的创始主席，该公司被认为是印度领先的税务公司。 他曾担任普华永道（PwC）印度公司的区域管理合伙人和市场及行业国家总监，以及安永（EY）印度公司董事长。

英谛捷联合创始人兼首席执行官Manish Gupta在宣布三位独立董事会成员任命时表示：“众多生命科学公司正在加速实施数字化转型。这为我们的团队创造了令人振奋的增长机会。在我们为英谛捷建立下一阶段增长的过程中，Pravin、Ashish和Jairaj所拥有的经验和智慧将为我们带来巨大惠益。我们期待着与他们合作，并充分利用这一机会。”

英谛捷独立董事Pravin Rao补充道：“这是英谛捷发展旅程中一个激动人心的时刻。在过去的20年里，英谛捷在医学专业知识和生命科学背景技术方面的投入为客户带来了巨大价值，并创建了一个真正差异化的全球性组织。这是一个利用自身规模和打造众多生命科学领先企业最信赖的全球性品牌的好机会。我很高兴在英谛捷发展旅程中的这一时段与其开展合作。”

英谛捷独立董事Ashish Gupta博士补充道：“我对英谛捷所秉持的审慎创业文化印象深刻，它坚持不懈地专注于建立一个长期机构。 这支领导团队在自信与理性诚实、卓越执行与战略等方面彰显罕见的平衡。我尤其倍感兴奋的是英谛捷专注于应用技术来改变医疗保健——这为打造大型公司提供了空间。我很荣幸能够成为英谛捷团队的一员。”

关于英谛捷

英谛捷（Indegene）是一家技术先导型医疗保健解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠英谛捷提供有效且高效的临床、医疗和商业成果。从战略到执行，英谛捷助力众多医疗保健机构做好应对未来的充分准备。如需了解英谛捷如何实现其目标的更多信息，请访问 www.indegene.com